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۱ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۰۴

معاون وزارت آموزش و پرورش:

دانش آموزان در بیانیه گام دوم نقش محوری دارند

دانش آموزان در بیانیه گام دوم نقش محوری دارند

کرج - معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، گفت: جوانان و دانش آموزان در بیانیه گام دوم نقش محوری دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح دوشنبه در آئین متمرکز استانی بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید که در دبیرستان شهید شرافت برگزار شد، ضمن گرامیداشت شهدا، اظهار کرد: امنیت، آشایش، رشد و تعالی کشور و اقتدار و عزت ما در جهان مدیون خون پر افتخار شهدا است.

وی اضافه کرد: از افتخارات آموزش و پرورش، تقدیم ۳۶ هزار دانش آموز و بیش از چهار هزار معلم شهید در هشت سال جنگ تحمیلی است که در آن ایام برای دفاع از کیان کشور حضور داشتند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش امروز در مرکز فعالیت های اجتماعی و فرهنگی به کمک دیگر دستگاه ها است و نیاز به مساعدت دارد.

دانش آموزان باید در میدان مشارکت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سهیم شوندکاظمی در بخش دیگری با اشاره به اهمیت بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، گفت: جوانان و دانش آموزان در بیانیه گام دوم نقش محوری دارند.

وی با تاکید بر اینکه امید جمهوری اسلامی به دانش آموزان و جوانان مومن و متدینی است که با نگاه به افتخارات گذشته آینده کشور را می سازند، گفت: به یقین بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را سرفصل کارهای خود قرار می دهیم و از هیچ کوششی دریع نخواهیم کرد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش افزود: اگر قرار باشد در تحقق سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش که نقشه راه نظام تعلیم و تعلیم تربیت است موفق باشیم باید دانش آموزان را در میدان مشارکت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سهیم کنیم.

نقش خانواده ها و اولیا در تحقق اهداف آموزش و پرورش کمتر از نقش دانش آموزان نیستکاظمی با اشاره به اینکه دانش آموز محوری، دانش آموز باوری و دانش آموز یاوری باید محور برنامه ها و فعالیت های اجتماعی و فرهنگی ما باشد، افزود: دانش آموزان باید این را بدانند که امروز رویکرد نظام تعلیم و تربیت آماده سازی دانش آموزان برای بهزیستن، کنار هم زیستن و برخورداری دانش آموزان از مهارت های ارتباطی و  حرفه ای و آماده شدن برای زندگی آینده و مناسب است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش توضیح داد: رویکرد تعلیم و تربیت تمام ساعتی می تواند زمینه ساز یک انسان برخوردار از حیات طیبه باشد.

کاظمی همچنین گفت: نقش خانواده ها و اولیا در تحقق اهداف آموزش و پرورش کمتر از نقش دانش آموزان نیست.

وی بیان کرد: مهمترین رکن تعلیم و تربیت معلم است، اگر می خواهیم دانش آموزانی موفق داشته باشیم باید به ارتقای جایگاه معلمان، بالا بردن انگیزه آنها و افزایش سطح توانمندیشان برسیم تا با کمک آنها بتوانیم ماموریت های آموزش و پرورش را به سرمنزل مقصد برسانیم.

کد مطلب 4726202

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