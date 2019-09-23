به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح دوشنبه در آئین متمرکز استانی بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید که در دبیرستان شهید شرافت برگزار شد، ضمن گرامیداشت شهدا، اظهار کرد: امنیت، آشایش، رشد و تعالی کشور و اقتدار و عزت ما در جهان مدیون خون پر افتخار شهدا است.

وی اضافه کرد: از افتخارات آموزش و پرورش، تقدیم ۳۶ هزار دانش آموز و بیش از چهار هزار معلم شهید در هشت سال جنگ تحمیلی است که در آن ایام برای دفاع از کیان کشور حضور داشتند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش امروز در مرکز فعالیت های اجتماعی و فرهنگی به کمک دیگر دستگاه ها است و نیاز به مساعدت دارد.

دانش آموزان باید در میدان مشارکت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سهیم شوند کاظمی در بخش دیگری با اشاره به اهمیت بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، گفت: جوانان و دانش آموزان در بیانیه گام دوم نقش محوری دارند.

وی با تاکید بر اینکه امید جمهوری اسلامی به دانش آموزان و جوانان مومن و متدینی است که با نگاه به افتخارات گذشته آینده کشور را می سازند، گفت: به یقین بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را سرفصل کارهای خود قرار می دهیم و از هیچ کوششی دریع نخواهیم کرد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش افزود: اگر قرار باشد در تحقق سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش که نقشه راه نظام تعلیم و تعلیم تربیت است موفق باشیم باید دانش آموزان را در میدان مشارکت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سهیم کنیم.

نقش خانواده ها و اولیا در تحقق اهداف آموزش و پرورش کمتر از نقش دانش آموزان نیست کاظمی با اشاره به اینکه دانش آموز محوری، دانش آموز باوری و دانش آموز یاوری باید محور برنامه ها و فعالیت های اجتماعی و فرهنگی ما باشد، افزود: دانش آموزان باید این را بدانند که امروز رویکرد نظام تعلیم و تربیت آماده سازی دانش آموزان برای بهزیستن، کنار هم زیستن و برخورداری دانش آموزان از مهارت های ارتباطی و حرفه ای و آماده شدن برای زندگی آینده و مناسب است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش توضیح داد: رویکرد تعلیم و تربیت تمام ساعتی می تواند زمینه ساز یک انسان برخوردار از حیات طیبه باشد.

کاظمی همچنین گفت: نقش خانواده ها و اولیا در تحقق اهداف آموزش و پرورش کمتر از نقش دانش آموزان نیست.

وی بیان کرد: مهمترین رکن تعلیم و تربیت معلم است، اگر می خواهیم دانش آموزانی موفق داشته باشیم باید به ارتقای جایگاه معلمان، بالا بردن انگیزه آنها و افزایش سطح توانمندیشان برسیم تا با کمک آنها بتوانیم ماموریت های آموزش و پرورش را به سرمنزل مقصد برسانیم.