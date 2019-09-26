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۴ مهر ۱۳۹۸، ۸:۵۳

عضو هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی مطرح کرد؛

شیوع بالای ابتلا به ناپایداری های مفصل زانو در کشور

شیوع بالای ابتلا به ناپایداری های مفصل زانو در کشور

عضو هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی ایران، از شیوع بالای ابتلا به ناپایداری‌های مفصل زانو در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روشنک مرادی، با اشاره به اینکه ناپایداری‌های مفصل زانو یک بیماری شایع ارتوپدی در کشور به شمار می‌رود، گفت: در صورت عدم توجه به درمان به موقع این بیماری ممکن است مشکلات دیگری همچون آرتروز در فرد بروز یابد.

وی در کنفرانس ماهانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران، اظهار داشت: در این جلسه ناپایداری‌های مفصل زانو یا ناپایداری‌های پشت استخوان کشکک مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد.

مرادی افزود: چندین سخنرانی کوتاه در ارتباط با اصول بیماری خواهیم داشت و پس از معرفی تعدادی از بیماران تبادل نظر در مورد این مشکل توسط پزشکان ارائه خواهد شد تا همکاران ارتوپد با جدیدترین دستاوردهای علمی و درمانی در زمینه ناپایداری های مفصل زانو آشنا شوند همچنین پزشکان و متخصصان بتوانند داده های اطلاعاتی و تجارب خود را منتقل کنند.

عضو هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی ایران با اشاره به اینکه شروع ناپایداری های مفصل زانو زیاد است، گفت: این بیماری بیشتر  علت آناتومیک دارد که در صورت عدم توجه ممکن است سبب بروز بیماری‌هایی همچون آرتروز و صدمه به مینیسک و...، در فرد مبتلا به این مشکل باشیم.

مرادی بیان داشت: ناپایداری های مفصل زانو درمان‌های مختلف غیر جراحی و جراحی دارد و در کنفرانس ماهانه بیشتر در مورد روش های درمانی این بیماری بحث و گفتگو انجام می‌گیرد.

وی در مورد اینکه موفقیت پزشکان ایرانی در درمان ناپایداری‌های مفصل زانو به چه صورت است، گفت: در کشور ما علم ارتوپدی به روز است و تخصص همکاران ما به صورتی بوده که در هیچ یک از رشته ها نسبت به سایر کشورهای جهان عقب نیستیم و موفقیت های درمانی بالایی را در حوزه‌های مختلف ارتوپدی شاهدیم.

عضو هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی ایران تصریح کرد: علت اصلی ناپایداری های مفصل زانو آناتومیک است و این مشکل بیشتر جوانان را گرفتار می‌کند که تشخیص زودرس در درمان بسیار مهم است و  می‌توان مانع از پیشرفت این مشکل در فرد شد.

کد مطلب 4729268
حبیب احسنی پور

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