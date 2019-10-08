به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسین شیرزاد ضمن اشاره به مجموعه امکانات بالقوه و بالفعل کشت و صنعت های تحت پوشش این سازمان در زمینه تولید بذر محصولات اساسی و سبزی و صیفی اظهار داشت: یکی از این مجموعه‌ها، با عنایت به برنامه‌های تنظیمی در زمینه محصولات بذری، موفق به تولید ۱۲۰۰ تن بذر کلزای ارقام بهاره شامل ۵۰ تن بذر OP و ۱۵۰ تن بذر هیبرید برابر با استانداردهای ملی و کیفیت بسیار بالا و همچنین تولید بذر شبدر «برسیم» مناسب مناطق شمالی کشور به میزان ۲۵۰ تن شده است.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در ارتباط با طرح‌های تحقیق و توسعه در واحدهای کشت و صنعت تصریح کرد: این مجموعه به منظور استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل قابل توجه ارقام خارجی برتر با همکاری شرکت امریکن ژنتیک (یونانی-ایتالیایی) اقدام به آزمایشات سازگاری ارقام و کشت میزان ۴۰ هکتار بذر والدین جهت تولید حدود ۶۰ بذر ذرت هیبرید خالص نموده که با برنامه‌ریزی‌های مدون میان‌مدت، این میزان، تا سقف ۱۰۰۰ تن بذر ذرت هیبرید قابل افزایش خواهد بود.

شیرزاد، با اشاره به تولید ۵ هزار تن بذر گندم ارقام گرمسیری در تمام طبقات بذری در این مجموعه خاطرنشان کرد: در صورت اعلام نیاز استان‌های مختلف در کشور افزایش این ظرفیت تا حدود ۱۵ هزار تن نیز امکان پذیر بوده؛ ضمن اینکه کشت و صنعت یاد شده در زمینه تولید بذر کنجد با تولید بالغ بر ۲۴۰ تن در سال زراعی جاری، از ظرفیت تولید ۱۰۰۰ تن از این محصول برخوردار است.

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اعلام تولید حدود ۹۰ درصد بذر کلزای ارقام بهاره کشور در یکی از این مجموعه ها، تاکید کرد: در کشت و صنعت جیرفت نیز با توجه به شرایط اقلیمی ویژه منطقه، مطالعات اولیه در خصوص تولید بذور سبزی و صیفی در گلخانه و فضای آزاد در حال انجام بوده و مقرر است که بذر OP و همچنین بذر هیبرید کلزا زیر نظر متخصصان داخلی و خارجی در این واحد به تولید انبوه برسد.