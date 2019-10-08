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۱۶ مهر ۱۳۹۸، ۱۶:۰۰

شهردار تبریز:

طرح ساماندهی مقبره الشعرای تبریز شتاب می‌گیرد

طرح ساماندهی مقبره الشعرای تبریز شتاب می‌گیرد

تبریز- شهردار تبریز، دستور تسریع در اجرای عملیات عمرانی طرح ساماندهی مجموعه تاریخی‌-‌فرهنگی مقبره الشعرا را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج شهین باهر روز سه شنبه در حاشیه بازدید از طرح ساماندهی مقبره الشعرا با بیان اینکه این طرح یک پروژه فرهنگی-عمرانی شاخص در کشور است، اظهار کرد: شهرداری تبریز از سال ۹۳ به‌طور داوطلبانه اجرای این پروژه را برعهده گرفته و تاکنون نیز به تنهایی همه عملیات عمرانی را پیش برده است.

وی اظهار کرد: برای تکمیل و تسریع عملیات عمرانی و اجرایی مقبره الشعرا در چندین جبهه، همکاری دیگر دستگاه‌ها و ادارات بخصوص اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ضروری است.

در این بازدید، فعال سازی کارگاه‌های سه جبهه کاری نصب اسکلت ضلع شرقی، کف سازی ضلع شمالی و همچنین تکمیل کافه هنر  در محوطه مجموعه تاریخی - فرهنگی مقبره الشعرا آغاز شد.

 مجموعه تاریخی - فرهنگی مقبره الشعرا در محله تاریخی «سرخاب» تبریز، آرامگاه بیش از ۴۱۰ شاعر، عارف و رجال نامی ایران و کشورهای منطقه از ۸۰۰ سال پیش تاکنون، در سال های اخیر در وضعیت نابسامانی به سر می‌برد و حال نزار آن موجب نارضایتی فرهنگ دوستان و گردشگران شده است.

هزینه تکمیل طرح ساماندهی مقبره الشعرا به نرخ امروز بیش از ۵۰ میلیارد تومان برآورد می شود که شهرداری تبریز امسال ۱۰ درصد از آن برای این منظور اختصاص داده است.

کد مطلب 4741034

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