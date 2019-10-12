آئین بدرقه زائران اربعین حسینی در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ظهر شنبه در آئین بدرقه زائران اربعین حسینی به بیان توصیههایی به زائران پرداخت و اظهار داشت: احترام به قوانین کشور میزبان یک ضرورت است که باید در دستور کار زائران باشد.
حجتالاسلام عبدالرضا سروستانی با تاکید بر لزوم پرهیز از مشاجراتی که دشمنان درصدد بزرگنمایی و ایجاد اختلاف بین مسلمین هستند و احترام به مرجعیت شیعه، خاطرنشان کرد: رعایت مسائل بهداشتی از دیگر مسائلی است که زائران باید مد نظر داشته باشند.
وی افزود: اقامه نماز اول وقت، حفظ شئون اسلامی و رعایت حال و احترام به زائران سالمند و کودکان از موارد مهمی هستند که لازم است توسط زائران مراعات شود.
مرثیه سرایی و چاووش خوانی توسط هادی رضایی، مداح اهل بیت عصمت و طهارت و دیگر موارد فرهنگی از برنامه هایی بودند که در این مراسم انجام شدند.
در پایان این مراسم، زائران اعزامی در قالب چهار دستگاه اتوبوس به سمت کربلای معلّی اعزام شدند.
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