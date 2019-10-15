۶۰درصد تخفیف ویژه کاربران اپلیکیشن پات

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، زائرین اربعین می توانند با نصب اپلکیشین پات در طول سفر به عتبات عالیات از ۶۰ درصد تخفیف بهره مند شوند. این بیمه ویژه خسارت های ناشی از حوادث و بیماری هایی است که زائرین ممکن است در طول سفر به آن دچار شوند.

تحت پوشش بودن بیمه شده درطول سفر به محض ورود به خاک کشور عراق با هر نوع وسیله نقلیه عمومی و خصوصی یا پیاده، تحت پوشش دادن بیمه شده در خسارت های ناشی از حملات تروریستی، ارائه خدمات و راهنمایی های لازم در کشور عراق توسط کارشناسان با توجه به پوشش های بیمه ای مورد تعهد در بیمه نامه ها، تحت پوشش بودن بیمه شده هم در اثر بروز حادثه و هم بیماری از جمله مزایای این بیمه نامه است.



از پوشش های مورد تعهد دراین بیمه نامه می توان به غرامت نقص عضو یا از کار افتادگی دائم (کلی یا جزئی) در اثر حادثه، پرداخت هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان بر اثر بیماری یا حادثه، جابه جایی یا بازگرداندن بیمه شده به کشور درطول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه، بازگشت اضطراری بیمه شده به کشور به دلیل فوت یکی از بستگان، هزینه ارسال داروهای ضروری با تایید پزشکی به کشور عراق، ارائه خدمات در صورت مفقود شدن مدارک و گذرنامه بیمه شده، پرداخت غرامت فوت به هر علت و... اشاره کرد.

برای خرید این بیمه می‌توانید از طریق گزینه بیمه اپلیکیشن پات اقدام نمایید. گفتنی است در اپلیکیشن پات امکان خرید هر نوع بیمه نامه که نیاز به مراجعه حضوری ندارد فراهم شده است و این نرم افزار انواع بیمه ها را با بهترین شرایط در اختیار کاربران قرارداده است.

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