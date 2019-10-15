وقوع ۳ فقره تصادف در لرستان با ۱۷ مصدوم و یک کشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و ستاد اطلاع رسانی سازمان اورژانس کشور در مرکز لرستان، علاءالدین شیخی اظهار داشت: امروز ۹۸/۰۷/۲۳ سه مورد تصادف در جاده های لرستان به وقوع پیوست.

وی تصریح کرد: ساعت ۷:۴۵ تصادف در محور کوهدشت (روستای گنجعلی) بین یک دستگاه خودرو نیسان و پژو ۴۰۵ منجر به بر جای ماندن ۵ مصدوم شد که به بیمارستان امام (ره) کوهدشت انتقال یافتند.

سرپرست سازمان اورژانس لرستان خاطرنشان کرد: ساعت ۹:۲۳ در محور آزاد راه خرم زال تصادف بین خودرو پراید با یک خودرو سنگین متاسفانه یک کشته و ۳ مصدوم برجای گذاشت که مصدومان به بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد انتقال یافتند.

شیخی افزود:ساعت ۱۶:۵۵ در الیگودرز به دنبال برخود سه خودروی پیکان، تریلی و خاور تصادف زنجیره ای به وقوع پیوست که منجر به بر جای ماندن ۹ مصدوم شد که همه ی آنان به بیمارستان امام جعفر صادق (ع) شهرستان الیگودرز انتقال یافتند.

وی یادآور شد: همه این موارد طی تماس با مرکز دیسپچ اورژانس لرستان اطلاع داده شد که بلافاصله آمبولانس ها به محل اعزام و پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی توسط کارشناسان فوریت های پزشکی به بیمارستان منتقل شدند.