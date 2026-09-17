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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

«مهدی حاجیلویان» قهرمان جام بین‌المللی احمد قدیروف شد

«مهدی حاجیلویان» قهرمان جام بین‌المللی احمد قدیروف شد

همدان- آزادکار وزن ۹۷ کیلوگرم استان همدان با شکست پیاپی حریفان روس و پیروزی در دیدار نهایی، مدال طلای رقابت‌های معتبر جام بین‌المللی احمد قدیروف روسیه را بر گردن آویخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام احمد قدیروف در کشور روسیه با درخشش دلاورانه مهدی حاجیلویان نماینده شایسته کشتی استان همدان به پایان رسید.

حاجیلویان در وزن ۹۷ کیلوگرم پس از پشت سر گذاشتن چند مبارزه سخت و نفس‌گیر برابر عنوان‌داران و کشتی‌گیران آماده کشور میزبان با اقتدار کامل جواز حضور در دیدار نهایی را به دست آورد.

وی به عنوان تنها نماینده کشتی ایران که موفق به راهیابی به فینال این دوره از مسابقات شده بود در دیدار نهایی برابر «شامیل تامبیف» از روسیه به روی تشک رفت و در یک کشتی هوشمندانه و قدرتمندانه موفق شد حریف خود را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داده و مقتدرانه بر سکوی نخست این رقابت‌ها بایستد.

کسب این مدال طلای با ارزش در خاک روسیه افتخاری دیگر را برای ورزش اول استان همدان و کشتی کشور به ثبت رساند.

کد مطلب 6949935

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    نظرات

    • IR ۲۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      2 1
      پاسخ
      دمش گرم
    • علی IR ۰۵:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      0 0
      پاسخ
      ماشالا داره، یه طلا تو‌ رقابتهای روسیه، برابری می‌کنه با طلای جهانی

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