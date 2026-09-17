به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت روز ملی سینما شامگاه پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ در موزه سینما برگزار شد؛ مراسمی که با حضور جمعی از سینماگران، مدیران فرهنگی و هنرمندان همراه بود و در بخشهای مختلف خود به مرور تاریخ سینمای ایران، پاسداشت چهرههای ماندگار و طرح دغدغههای امروز این عرصه اختصاص داشت.
آغاز مراسم با یاد کودکان میناب و روایت تاریخ سینما
این آئین پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. در ابتدای برنامه کلیپی درباره حادثه مدرسه «شجره طیبه» میناب پخش شد که به اجرای پرویز پرستویی در خانه هنرمندان ایران و ادای احترام وی به کودکان جانباخته این حادثه اختصاص داشت.
اجرای این مراسم را منصور ضابطیان برعهده داشت و در ادامه کلیپی با موضوع تاریخ سینمای ایران برای حاضران پخش شد.
اسعدیان: سینما در یک پیچ حساس زنده ماند
همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما، نخستین سخنران این مراسم بود. وی با اشاره به سال دشوار گذشته گفت: سال گذشته، سال خوبی نبود و حوادث تلخی را پشت سر گذاشتیم؛ خونهای بیگناه بسیاری ریخته شد و این اتفاقها به سادگی فراموش نخواهد شد.
وی با بیان اینکه زخمهای اجتماعی اگر دیده نشوند به بغض تبدیل میشوند، افزود: در این برهه حساس، سینمای ایران زنده بود و اگر تاریخنگاران سالهای آینده بخواهند این دوره را بررسی کنند، سینما میتواند یکی از منابع مهم روایت این روزها باشد.
اسعدیان همچنین با اشاره به مشکلات معیشتی هنرمندان، بر ضرورت توجه به سینمای اجتماعی تاکید کرد و گفت: بخش تجاری سینما در سالهای اخیر بیشتر مورد حمایت قرار گرفتهاست، اما سینمای اجتماعی و حساس نیازمند حمایت بیشتری است.
وی در ادامه یاد مازیار میری را که به دلیل بیماری از همراهی این رویداد بازمانده است، گرامی داشت.
روایت اقوام ایرانی در قاب سینما
در ادامه برنامه بخشهایی به معرفی فرهنگ و جغرافیای ایران اختصاص یافت. مونا فرجاد با اجرای متنی به زبان ترکی روی صحنه آمد و پس از آن کلیپهایی از آثار تاریخ سینمای ایران پخش شد.
گروه موسیقی نیز قطعاتی از موسیقی فیلم «دوئل» را اجرا کردند و در ادامه یاد و خاطره بهرام بیضایی کارگردان و نمایشنامهنویس فقید، گرامی داشته شد.
ستاره اسکندری قطعهای از برخوانی «آرش» نوشته بهرام بیضایی را اجرا کرد و سپس بخشهایی از سخنرانیها و آثار این هنرمند برای مخاطبان نمایش داده شد.
محمدرضا هدایتی: سینما باید صدای جغرافیاهای کمتر دیدهشده باشد
محمدرضا هدایتی دیگر سخنران این مراسم بود که با اشاره به فرهنگ سیستان و بلوچستان، درباره زبان و گویش سیستانی سخن گفت و متنی را با این گویش برای حاضران خواند.
در ادامه کلیپی از جغرافیای سیستان و بلوچستان از دریچه سینما پخش شد و گروه موسیقی با اجرای قطعات محلی، فضای این منطقه را در مراسم بازآفرینی کردند.
همچنین حضور نمایشی جنابخان در قالب یک تماس تلفنی از دیگر بخشهای این مراسم بود.
بزرگداشت ناصر تقوایی و ادای احترام به سینمای جنوب
با اجرای قطعه «گل گلدون من» از فریدون شهبازیان با صدای نیما رئیسی، برنامه وارد بخش دیگری شد و کلیپی از آثار ناصر تقوایی، فیلمساز فقید سینمای ایران، برای حاضران پخش شد.
حبیب رضایی نیز با یاد و خاطره ناصر تقوایی متنی را قرائت کرد.
پس از آن سیروس کهورینژاد به نمایندگی از هنرمندان جنوب، متنی با گویش جنوبی اجرا کرد و کلیپی از آثار سینمایی مرتبط با جنوب ایران پخش شد.
عسگرپور: زیستبوم سینما از مسیر اصلی خود فاصله گرفته است
محمدمهدی عسگرپور رئیس هیئترئیسه خانه سینما، به نمایندگی از صنوف سینمایی در این مراسم سخنرانی کرد.
وی با اشاره به برگزار نشدن این مراسم در سالهای گذشته به دلیل کرونا و اتفاقات مختلف گفت: هر سال شاهد تغییر زیستبوم سینما هستیم و به نظر میرسد ارتباط سینما و مخاطب از مسیر اصلی خود خارج شده است.
عسگرپور تاکید کرد: مداخلات مختلف باعث تغییر این زیستبوم شده و سینما از معنای اصلی خود فاصله گرفته است.
وی افزود: بخش تجاری سینما امکان بیشتری برای حضور دارد، اما بسیاری از آثار مهم تاریخ سینمای ایران حتی امکان اکران پیدا نمیکنند و لازم است جسارت بیشتری برای ساخت و حمایت از آثار متفاوت وجود داشته باشد.
قدردانی از اکبر عبدی و پایان با «ای ایران»
در بخش پایانی مراسم، یاد و خاطره اکبر عبدی زنده شد و ایرج طهماسب و حمید جبلی از دوستان این هنرمند روی صحنه حاضر شدند.
حمید جبلی با بیان اینکه «بزرگان نمیمیرند» از ماندگاری آثار هنرمندان بزرگ سخن گفت.
در ادامه بخشهایی برای قدردانی از عارف عارفکیا و ایرج خواجهامیری اجرا شد و فرهاد توحیدی نیز متنی با گویش گیلانی قرائت کرد.
مراسم گرامیداشت روز ملی سینما در پایان با اجرای قطعه «ای ایران» و پخش تصاویری از نقاط مختلف کشور به کار خود پایان داد.
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