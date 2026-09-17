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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

مارین لوپن: ایران بسیار قدرتمندتر از آن است که ترامپ تصور می‌کرد

مارین لوپن: ایران بسیار قدرتمندتر از آن است که ترامپ تصور می‌کرد

رهبر حزب اتحاد ملی فرانسه اعلام کرد: ایران کشوری پیچیده و بسیار قدرتمندتر از آن است که دونالد ترامپ تصور می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون رویترز، مارین لوپن رهبر حزب اتحاد ملی فرانسه در سخنانی پیرامون تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران خطاب به ترامپ گفت: ما همچنان باید بدانیم که او قصد داشت آنجا چه کار کند؛ چرا که فعلا هنوز نمی‌ دانیم هدفش چه بوده است.

رهبر حزب اتحاد ملی فرانسه افزود: وی (ترامپ) آشکارا به اهداف جنگی خود (علیه ایران) دست نیافته و در حال به آتش کشیدن کل جهان است. امروز در وضعیتی قرار داریم که خطر تورم جهانی ما را تهدید می‌کند؛ تورمی که برای همه ملت‌ها پیامدهایی خواهد داشت.

مارین لوپن سپس اضافه کرد: بهتر است ایالات متحده را متقاعد کنیم که به جنگ با کشوری دارای تمدنی کهن نرود؛ کشوری پیچیده که احتمالا بسیار قدرتمندتر از آن چیزی است که دونالد ترامپ تصور می‌کرد.

کد مطلب 6950023

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    نظرات

    • IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      9 1
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      ترامپ هیچ غلطی نمی تواند بکند..
    • کیوان IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      2 0
      پاسخ
      اون کله خرابهای قبلیشم هیچ غلطی نتونستن بکنند تا ما جان در بدن داریم، نمیزاریم بعدیهاش هم غلطی کنند ایضا
    • علی م IR ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      2 0
      پاسخ
      خانم لوپن حالا کجاشو دیدی ، پس مشخص شد که ملت وکشور بزرگ ایران را نمی شناختید که با دروغ وفریبکاری نتانیابو وارد جنگ با ایران شده ا ید
    • IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      2 2
      پاسخ
      سگ زرد اگر سرسوزنی عقل داشت مرتکب حماقت بر ضد ایران نمی شد.حالا باید محکم چوب بخورد، درسی فراموش نشدنی در کتاب تاریخ جهان.
    • رزمنده ۸ سال دفاع مقدس IR ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      1 1
      پاسخ
      دیر فهمیدی خانم جان،اینجا ایران مهد شیران سرزمین مردان دلاور وشیر زنان غیور هست ‌مرگ بر استکبار مرگ بر امریکا .مرگ بر اسراییل .مرگ بر اتحادیه نجس وهمجنس باز اروپا ،درود بر رزمندگان دلیر ایران ودرود به ملت مبعوث شده،سرکار خانم دانستی ایران کجاست وچیست؟بفرمایید برید دنبال کارتون.والسلام.جانم فدای ایران.

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