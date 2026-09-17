به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی نظری منفرد شامگاه پنجشنبه در مراسم دومین سالگرد ارتحال آیت‌الله العظمی شیخ عباس محفوظی که پس از نماز عشا در مسجد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به ویژگی‌های علمی، اخلاقی و معنوی این عالم فقید اظهار کرد: آیت‌الله محفوظی از جمله شخصیت‌هایی بود که توانست سرمایه عمر خود را به شایستگی مورد استفاده قرار دهد و آثار ارزشمندی در حوزه‌های علمی، اخلاقی و تربیتی از خود برجای بگذارد.



وی با بیان اینکه عمر انسان سرمایه‌ای گران‌بها و غیرقابل بازگشت است، افزود: انسان باید در طول زندگی همواره به این موضوع توجه داشته باشد که سرمایه عمر خود را در چه مسیری هزینه می‌کند و برای آن برنامه داشته باشد تا پس از پایان فرصت زندگی گرفتار حسرت و پشیمانی نشود.



این استاد حوزه با استناد به مفاهیم مطرح شده در سوره مبارکه عصر، ادامه داد: قرآن کریم انسان را در معرض زیان معرفی می‌کند مگر آنکه ایمان، عمل صالح، سفارش به حق و توصیه به صبر را در زندگی خود دنبال کند و همین مسئله نشان می‌دهد که ارزش عمر تنها به طول آن نیست، بلکه به نتیجه‌ای است که انسان از این فرصت به دست می‌آورد.



آیت‌الله نظری منفرد با اشاره به آیات سوره مؤمنون خاطرنشان کرد: هنگامی که انسان به پایان زندگی و مرز مرگ می‌رسد، آرزوی بازگشت به دنیا و جبران فرصت‌های از دست رفته را مطرح می‌کند اما دیگر امکان بازگشت برای او فراهم نیست و میان دنیا و مرحله بعدی زندگی برزخ قرار گرفته است.



وی گفت: انسان باید پیش از آنکه فرصت زندگی به پایان برسد، مسیر خود را بشناسد و بداند با این سرمایه محدود چه می‌کند زیرا وقتی زمان سپری شد و فرصت پایان یافت، دیگر امکان بازگرداندن آن وجود ندارد.



عمر انسان باید با برنامه هزینه شود



آیت‌الله نظری منفرد با اشاره به اینکه انسان برای امور دنیوی و اقتصادی نیز بدون اندیشه و مشورت تصمیم نمی‌گیرد، اظهار کرد: فردی که قصد انجام یک فعالیت اقتصادی دارد درباره مسیر کار خود تحقیق می‌کند و با افراد صاحب تجربه و خبره مشورت می‌کند تا سرمایه خود را در جای درست به کار گیرد.



وی افزود: درباره عمر که سرمایه‌ای مهم‌تر از دارایی‌های مادی است نیز باید چنین نگاهی وجود داشته باشد و انسان باید بیندیشد که چگونه می‌تواند از فرصت زندگی برای رسیدن به نتیجه مطلوب استفاده کند.



این استاد حوزه با اشاره به برپایی مراسم بزرگداشت آیت‌الله محفوظی گفت: در چنین مجلسی شایسته است از شخصیت‌هایی یاد شود که توانستند فرصت عمر خود را به بهترین شکل به کار بگیرند و آثار ماندگاری برای جامعه و نسل‌های بعد برجای بگذارند.



وی با اشاره به شخصیت‌هایی همچون شهید اول ادامه داد: برخی بزرگان ممکن است عمر طولانی نداشته باشند، اما آثار علمی، تألیفات و فضائل ارزشمندی از خود به یادگار گذاشته‌اند و همین مسئله نشان می‌دهد که ملاک، تنها تعداد سال‌های زندگی نیست بلکه کیفیت استفاده از عمر اهمیت اساسی دارد.



آیت‌الله نظری منفرد با تأکید بر جایگاه عقل در هدایت انسان اظهار کرد: عقل باید چراغ راه انسان باشد تا بتواند مسیر صحیح را تشخیص دهد و فرصت‌هایی را که خداوند در اختیار او قرار داده است در راه درست به کار گیرد.

آیت‌الله محفوظی آثار علمی ارزشمندی به یادگار گذاشت



وی با اشاره به سخنان امیرالمؤمنین(ع) در خطبه ۱۵۷ نهج‌البلاغه افزود: انسان باید بداند میان امروز و فردای او پیوندی ناگسستنی وجود دارد و اعمالی که امروز انجام می‌دهد، سرنوشت فردای او را رقم می‌زند و روزی فرا می‌رسد که پرونده زندگی انسان بسته می‌شود و باید در برابر اعمال خود پاسخگو باشد.



آیت‌الله نظری منفرد ادامه داد: ممکن است انسان هفتاد یا هشتاد سال در دنیا زندگی کند اما زمانی که به پایان این مسیر می‌رسد و به گذشته خود نگاه می‌کند، آن سال‌های طولانی را بسیار کوتاه می‌بیند.



وی با اشاره به گفت‌وگوی اهل قیامت درباره مدت حضورشان در دنیا اظهار کرد: در سوره مؤمنون آمده است که انسان‌ها در آن عالم مدت اقامت خود در دنیا را به اندازه یک روز یا بخشی از یک روز تصور می‌کنند و این موضوع نشان می‌دهد فرصت زندگی با وجود طولانی به نظر رسیدن، بسیار زود سپری می‌شود.



این استاد حوزه با بیان اینکه عمر انسان نوعی معامله است، گفت: انسان در دنیا سرمایه عمر خود را هزینه می‌کند و باید در برابر آن دستاوردی برای زندگی ابدی خود فراهم آورد.



وی با اشاره به روایتی از امام هادی(ع) درباره دنیا به عنوان بازار آخرت افزود: دنیا محل تجارت انسان است و هر فرد در این بازار با سرمایه وجود خود وارد می‌شود و کسانی که از فرصت زندگی به درستی استفاده کرده‌اند، در پایان با دستاوردی ارزشمند از این دنیا خارج خواهند شد.

آیت الله محفوظی مجسمه تقوا بود



آیت‌الله نظری منفرد در ادامه به ابعاد شخصیتی آیت‌الله محفوظی پرداخت و اظهار کرد: مرحوم آیت‌الله العظمی محفوظی از جمله کسانی بود که به خوبی دریافت چگونه باید از عمر خود استفاده کند و در طول زندگی آثار و تألیفات ارزشمندی از خود برجای گذاشت.



وی با اشاره به آثار علمی این عالم فقید افزود: در بررسی آثار آیت‌الله محفوظی، چند جلد از مباحث درس خارج ایشان با عنوان دراسات فی الحجة و آثار دیگری دیده می‌شود که بیانگر تلاش علمی گسترده و جایگاه فقهی این عالم بزرگوار است.



این استاد حوزه، خودسازی، اخلاق نیکو و اعتقاد صحیح را از دیگر ویژگی‌های آیت‌الله محفوظی برشمرد و گفت: شخصیت ایشان تنها در مقام علمی و فقهی خلاصه نمی‌شد بلکه در عرصه اخلاق و تهذیب نفس نیز جایگاه برجسته‌ای داشت.



وی با اشاره به ارتباط نزدیک آیت‌الله محفوظی با آیت‌الله العظمی بهجت اظهار کرد: مرحوم آیت‌الله محفوظی از نزدیکان آیت‌الله العظمی بهجت بود و علاقه ویژه‌ای به ایشان داشت و سال‌های متمادی با آن شخصیت بزرگ ارتباط داشت.



آیت‌الله نظری منفرد ادامه داد: این ارتباط و معاشرت نیز در شکل‌گیری شخصیت اخلاقی آیت‌الله محفوظی تأثیر داشت و ایشان را به عالمی خودساخته و برخوردار از فضائل اخلاقی تبدیل کرد.



آیت الله محفوظی در علم و اخلاق الگویی برای طلاب بود



وی با توصیف جایگاه معنوی آیت‌الله محفوظی خاطرنشان کرد: آن مرد بزرگ در تقوا به جایگاهی رسیده بود که می‌توان از او به عنوان مجسمه تقوا یاد کرد و این ویژگی در کنار دانش و فقاهت، شخصیت او را برجسته ساخته بود.



این استاد حوزه افزود: آیت‌الله محفوظی فقیهی بزرگوار، مجاهد و علاقه‌مند به دین، مذهب و روحانیت بود و نسبت به تربیت شاگردان و انتقال معارف دینی نیز اهتمام داشت.



وی با اشاره به ویژگی‌های مؤمن در روایات اظهار کرد: آیت‌الله محفوظی از ویژگی‌هایی همچون گشاده‌رویی برخوردار بود و در شخصیت او علم، اخلاق، تقوا و عمل در کنار یکدیگر قرار گرفته بود.



آیت‌الله نظری منفرد فقدان چنین شخصیت‌هایی را برای حوزه‌های علمیه و طلاب خسارت‌بار دانست و گفت: از دست دادن بزرگان علمی و فقهایی که می‌توانند برای نسل جدید روحانیت و طلاب الگو باشند، ضایعه‌ای سنگین است.



وی ادامه داد: روحانیت شیعه همواره شخصیت‌هایی را در میان خود داشته است که علاوه بر دانش و فقاهت، در عرصه اخلاق، تقوا، مجاهدت و تربیت انسان‌ها نیز الگو بوده‌اند و وجود چنین شخصیت‌های جامعی از سرمایه‌های ارزشمند حوزه‌های علمیه به شمار می‌رود.



روحانیت شیعه بزرگان جامع‌الاطراف دارد



آیت‌الله نظری منفرد با اشاره به پیشرفت‌های گسترده بشر در عرصه‌های مختلف اظهار کرد: امروز انسان در حوزه‌هایی همچون فناوری، صنعت، فضا، رایانه، سلاح هسته‌ای و هوش مصنوعی دستاوردهای فراوانی به دست آورده است اما هیچ‌یک از این پیشرفت‌ها حقیقت مرگ را از میان نبرده است.



وی افزود: نسل‌های مختلف بشر آمدند و رفتند و اکنون فرصت زندگی در اختیار ما قرار گرفته است و همان‌گونه که دیگران این دنیا را ترک کردند، فرصت حضور هر انسانی نیز روزی به پایان خواهد رسید.



این استاد حوزه با اشاره به آیات قرآن کریم درباره ماهیت زندگی دنیا گفت: قرآن زندگی دنیا را با مفاهیمی همچون بازی و سرگرمی، زینت، تفاخر و فزون‌طلبی در اموال توصیف کرده است و انسان نیز مراحل مختلف زندگی از کودکی و نوجوانی تا جوانی، میانسالی و پیری را پشت سر می‌گذارد.



وی خاطرنشان کرد: خوشا به حال کسانی که حقیقت این فرصت را درک کردند و دریافتند که در دنیا چه باید بکنند و چگونه باید از سرمایه عمر خود بهره بگیرند.



آیت‌الله نظری منفرد در پایان با اشاره به وجود نمونه‌های متعدد از شخصیت‌های جامع در میان فقها و بزرگان دینی اظهار کرد: در میان عالمان و رهبران دینی، انسان‌های بزرگی حضور داشته‌اند که خداوند آنان را وسیله هدایت و راهنمایی دیگران قرار داده است.



وی برای آیت‌الله محفوظی از خداوند متعال طلب رحمت و مغفرت کرد و گفت: از خداوند متعال مسئلت داریم روح این عالم ربانی را با ارواح اولیای الهی محشور فرماید.



این استاد حوزه همچنین از حضور مراجع عظام تقلید، علما، اساتید حوزه و دانشگاه، نیروهای نظامی و انتظامی و اقشار مختلف مردم در مراسم دومین سالگرد ارتحال آیت‌الله محفوظی قدردانی کرد و به خانواده آن عالم فقید به ویژه دکتر محمدصادق محفوظی، شخصیت فرهیخته و فرهنگی، تسلیت گفت.