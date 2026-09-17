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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

تصادف کامیون و اتوبوس در آزادراه تهران-ساوه ۳ فوتی بر جا گذاشت

تصادف کامیون و اتوبوس در آزادراه تهران-ساوه ۳ فوتی بر جا گذاشت

ساوه- رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی ساوه گفت: در تصادف کامیون و اتوبوس در آزادراه تهران ـ ساوه، ۹ نفر مصدوم و ۳ نفر جان باختند.

حمید ابره دری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گزارشی مبنی بر سانحه حادثه تصادف کامیون و اتوبوس ساعت پنج و ۳۰ دقیقه امروز پنجشنبه در آزادراه تهران ـ ساوه، در مسیر ساوه به تهران و حدود یک کیلومتر بعد از خروجی پل همدان به اورژانس ارائه شد.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی ساوه با اشاره به گستردگی عملیات امدادرسانی گفت: بلافاصله پس از اعلام حادثه، چهار دستگاه آمبولانس اورژانس به همراه یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس به محل اعزام شدند و با توجه به شرایط حادثه، نیروهای هلال‌احمر نیز برای پشتیبانی و امدادرسانی فراخوان شدند.

ابره‌دری ادامه داد: تیم‌های امدادی پس از حضور در محل، اقدامات لازم برای ارزیابی، تثبیت وضعیت مصدومان و انتقال آنان را انجام دادند.

وی افزود: در پی این حادثه، سه نفر در محل تصادف جان خود را از دست دادند و ۹ نفر دیگر برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی ساوه تصریح کرد: حال عمومی سه نفر از مصدومان وخیم گزارش شده و اقدامات درمانی برای آنان در مراکز درمانی در حال انجام است.

علت دقیق وقوع این حادثه از سوی عوامل مربوطه در دست بررسی است.

کد مطلب 6949965

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