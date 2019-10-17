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۲۵ مهر ۱۳۹۸، ۱۳:۱۹

وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر؛

مردم از سفرهای غیر ضرور پرهیز کنند

مردم از سفرهای غیر ضرور پرهیز کنند

اهواز- وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به حجم بازگشت زائران اربعین و استفاده از ظرفیت ناوگان حمل و نقل دیگر استان ها برای بازگشت زائران، مردم از سفرهای غیر ضرور پرهیز کنند.

محمد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت ایام اربعین حسینی اظهار کرد: اکنون حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار زائر ایرانی در کشور عراق هستند.

وی افزود: باتوجه به موج بازگشت زوار اربعین، سه هزار دستگاه اتوبوس به ناوگان اضافه کردیم و از مردم تقاضا می شود از سفرهای غیر ضرور بپرهیزند.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: همچنین حجم قطار و پرواز ها را نیز در این ایام افزایش دادیم.

اسلامی بیان کرد: باتوجه به اینکه این همایش هرسال پر شور تر برگزار می شود باید توسعه زیر ساخت ها در این مسیرها انجام شود.

وی با بیان اینکه در این ایام تنها مشکلی که برای زائران پیش آمد در کشور عراق بود، گفت: مردم با رعایت قانون و مقررات به همکاران ما در تسهیل تردد کمک کنند.

کد مطلب 4749501

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