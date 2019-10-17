مردم از سفرهای غیر ضرور پرهیز کنند

محمد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت ایام اربعین حسینی اظهار کرد: اکنون حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار زائر ایرانی در کشور عراق هستند.

وی افزود: باتوجه به موج بازگشت زوار اربعین، سه هزار دستگاه اتوبوس به ناوگان اضافه کردیم و از مردم تقاضا می شود از سفرهای غیر ضرور بپرهیزند.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: همچنین حجم قطار و پرواز ها را نیز در این ایام افزایش دادیم.

اسلامی بیان کرد: باتوجه به اینکه این همایش هرسال پر شور تر برگزار می شود باید توسعه زیر ساخت ها در این مسیرها انجام شود.

وی با بیان اینکه در این ایام تنها مشکلی که برای زائران پیش آمد در کشور عراق بود، گفت: مردم با رعایت قانون و مقررات به همکاران ما در تسهیل تردد کمک کنند.