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۲۶ مهر ۱۳۹۸، ۱۷:۰۴

طی دو روز گذشته رخ داد

ورود حدود ۶۰۰ هزار زائر از مرزهای غربی به کشور

ورود حدود ۶۰۰ هزار زائر از مرزهای غربی به کشور

سازمان راهداری اعلام کرد:در روزهای ۲۴ و ۲۵ مهر، بیش از ۵۹۷ هزار زائر از مرزهای ۴ گانه وارد و بیش از ۱۱۹ هزار نفر نیز از مرزها خارج شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، براساس اطلاعات دریافتی از مرکز مدیریت راه‌های کشور، در زمینه تردد زائران جابه‌جا شده در مرزهای چهارگانه غرب کشور، از مجموع زائران وارد شده به کشور، ۱۳۵ هزار و ۳۵۹ نفر با ناوگان حمل و نقل عمومی به مرزها وارد شده و از مجموع زائران خارج شده از مرزها، ۴۵ هزار و ۵۲۴ نفر با ناوگان حمل و نقل عمومی جابه‌جا شدند.

این گزارش حاکی است تعداد زائران ورودی به کشور همچنان از روند افزایشی برخوردار است و از ۲۸۷ هزا ر و ۹۵۵ نفر در روز چهارشنبه به ۳۰۹ هزار و ۵۶۷ نفر در روز پنج‌شنبه افزایش یافته است.
براساس اطلاعات دریافتی از تردد زائران جابه‌جا شده در مرزهای مهران، شلمچه، چذابه و خسروی، در روزهای یادشده مرز مهران با تعداد ۳۴۲ هزار و ۲۳۶ زائر ورودی و ۵۳ هزار و ۴۸ نفر زائر خروجی از مرز، رتبه نخست تعداد زائران جابه‌جا شده را به خود اختصاص داده است، پس از آن مرزهای شلمچه، چذابه و خسروی به ترتیب در رده‌های بعدی قرار دارند.

باتوجه به افزایش تعداد زائران وارد شده به مرزهای غرب کشور، با تمهیدات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، بیش از ۱۲ هزار دستگاه ناوگان اتوبوس برای جابه‌جایی زائران اربعین حسینی تدارک دیده شده است.

کد مطلب 4750141

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