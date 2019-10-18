ورود حدود ۶۰۰ هزار زائر از مرزهای غربی به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، براساس اطلاعات دریافتی از مرکز مدیریت راه‌های کشور، در زمینه تردد زائران جابه‌جا شده در مرزهای چهارگانه غرب کشور، از مجموع زائران وارد شده به کشور، ۱۳۵ هزار و ۳۵۹ نفر با ناوگان حمل و نقل عمومی به مرزها وارد شده و از مجموع زائران خارج شده از مرزها، ۴۵ هزار و ۵۲۴ نفر با ناوگان حمل و نقل عمومی جابه‌جا شدند.

این گزارش حاکی است تعداد زائران ورودی به کشور همچنان از روند افزایشی برخوردار است و از ۲۸۷ هزا ر و ۹۵۵ نفر در روز چهارشنبه به ۳۰۹ هزار و ۵۶۷ نفر در روز پنج‌شنبه افزایش یافته است.

براساس اطلاعات دریافتی از تردد زائران جابه‌جا شده در مرزهای مهران، شلمچه، چذابه و خسروی، در روزهای یادشده مرز مهران با تعداد ۳۴۲ هزار و ۲۳۶ زائر ورودی و ۵۳ هزار و ۴۸ نفر زائر خروجی از مرز، رتبه نخست تعداد زائران جابه‌جا شده را به خود اختصاص داده است، پس از آن مرزهای شلمچه، چذابه و خسروی به ترتیب در رده‌های بعدی قرار دارند.

باتوجه به افزایش تعداد زائران وارد شده به مرزهای غرب کشور، با تمهیدات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، بیش از ۱۲ هزار دستگاه ناوگان اتوبوس برای جابه‌جایی زائران اربعین حسینی تدارک دیده شده است.