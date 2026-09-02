اهدای عضو بانوی اهل سنت کرمانشاهی به ۴ بیمار جان دوباره بخشید

روندی، مسئول پیوند معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خانواده داغدار مرحومه فریده رفیعی، مادر فداکار و از هموطنان اهل سنت، با تصمیم ارزشمند خود برای اهدای عضو، جلوه‌ای ماندگار از نوع‌دوستی، ایثار و همبستگی انسانی را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: اهدای عضو این بانوی فداکار نشان داد که در مسیر نجات جان انسان‌ها، تفاوت‌های قومی، مذهبی و جغرافیایی رنگ می‌بازد و نوع‌دوستی می‌تواند به زبان مشترک همه انسان‌ها تبدیل شود.

مسئول پیوند معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: این اقدام ارزشمند، پیام وحدت‌بخشی از دیار زاگرس به همراه دارد؛ پیامی که یادآور می‌شود همه انسان‌ها اعضای یک پیکر هستند و ایثار و نجات جان انسان‌ها مرزی نمی‌شناسد.

روندی ضمن تسلیت و ابراز همدردی با خانواده مرحومه فریده رفیعی، خاطرنشان کرد: این بخشش بی‌چشم‌داشت، بار دیگر معنای عمیق ایثار و مسئولیت انسانی را به تصویر کشید و به‌عنوان نمادی از همبستگی، برادری و نوع‌دوستی در حافظه نظام سلامت و مردم این دیار ماندگار خواهد شد.

وی با اشاره به نقش کادر درمان در فرآیند اهدای عضو گفت: تحقق این اقدام ارزشمند حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی کارشناسان پیوند معاونت درمان و کادر فداکار بخش مراقبت‌های ویژه (ICU 2) بیمارستان آیت‌الله طالقانی بود.

مسئول پیوند معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از تلاش‌های سینا معقولی، روح‌الله بیات، آرمان بالش‌زر و سهراب احسانی از کارشناسان پیوند معاونت درمان و همچنین کادر بخش مراقبت‌های ویژه (ICU 2) بیمارستان آیت‌الله طالقانی قدردانی کرد و گفت: مراقبت‌های دقیق بالینی، تعهد حرفه‌ای و همراهی این همکاران، زمینه تحقق این اقدام ایثارگرانه و حیات‌بخش را فراهم کرد.

روندی ادامه داد: اهدای عضو، امتداد زندگی است؛ اقدامی که در آن اندوه یک خانواده می‌تواند به امید و حیات برای خانواده‌هایی دیگر تبدیل شود و فرصتی دوباره برای ادامه زندگی بیماران نیازمند فراهم آورد.

وی تأکید کرد: خانواده مرحومه فریده رفیعی با این تصمیم انسانی و ارزشمند نشان دادند که ایثار، نوع‌دوستی و نجات جان انسان‌ها فراتر از هرگونه تفاوت و مرزبندی، معنایی مشترک برای همه انسان‌ها دارد.