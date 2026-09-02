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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۹

اهدای عضو بانوی اهل سنت کرمانشاهی به ۴ بیمار جان دوباره بخشید

اهدای عضو بانوی اهل سنت کرمانشاهی به ۴ بیمار جان دوباره بخشید

کرمانشاه- چهارمین اهدای عضو سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با تصمیم ایثارگرانه خانواده مرحومه فریده رفیعی، زمینه نجات جان بیماران نیازمند به عضو را فراهم کرد.

روندی، مسئول پیوند معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خانواده داغدار مرحومه فریده رفیعی، مادر فداکار و از هموطنان اهل سنت، با تصمیم ارزشمند خود برای اهدای عضو، جلوه‌ای ماندگار از نوع‌دوستی، ایثار و همبستگی انسانی را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: اهدای عضو این بانوی فداکار نشان داد که در مسیر نجات جان انسان‌ها، تفاوت‌های قومی، مذهبی و جغرافیایی رنگ می‌بازد و نوع‌دوستی می‌تواند به زبان مشترک همه انسان‌ها تبدیل شود.

مسئول پیوند معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: این اقدام ارزشمند، پیام وحدت‌بخشی از دیار زاگرس به همراه دارد؛ پیامی که یادآور می‌شود همه انسان‌ها اعضای یک پیکر هستند و ایثار و نجات جان انسان‌ها مرزی نمی‌شناسد.

روندی ضمن تسلیت و ابراز همدردی با خانواده مرحومه فریده رفیعی، خاطرنشان کرد: این بخشش بی‌چشم‌داشت، بار دیگر معنای عمیق ایثار و مسئولیت انسانی را به تصویر کشید و به‌عنوان نمادی از همبستگی، برادری و نوع‌دوستی در حافظه نظام سلامت و مردم این دیار ماندگار خواهد شد.

وی با اشاره به نقش کادر درمان در فرآیند اهدای عضو گفت: تحقق این اقدام ارزشمند حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی کارشناسان پیوند معاونت درمان و کادر فداکار بخش مراقبت‌های ویژه (ICU 2) بیمارستان آیت‌الله طالقانی بود.

مسئول پیوند معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از تلاش‌های سینا معقولی، روح‌الله بیات، آرمان بالش‌زر و سهراب احسانی از کارشناسان پیوند معاونت درمان و همچنین کادر بخش مراقبت‌های ویژه (ICU 2) بیمارستان آیت‌الله طالقانی قدردانی کرد و گفت: مراقبت‌های دقیق بالینی، تعهد حرفه‌ای و همراهی این همکاران، زمینه تحقق این اقدام ایثارگرانه و حیات‌بخش را فراهم کرد.

روندی ادامه داد: اهدای عضو، امتداد زندگی است؛ اقدامی که در آن اندوه یک خانواده می‌تواند به امید و حیات برای خانواده‌هایی دیگر تبدیل شود و فرصتی دوباره برای ادامه زندگی بیماران نیازمند فراهم آورد.

وی تأکید کرد: خانواده مرحومه فریده رفیعی با این تصمیم انسانی و ارزشمند نشان دادند که ایثار، نوع‌دوستی و نجات جان انسان‌ها فراتر از هرگونه تفاوت و مرزبندی، معنایی مشترک برای همه انسان‌ها دارد.

کد مطلب 6935018

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    نظرات

    • اهدای عضو IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      8 0
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      روح بانوی کرمانشاهی را در بهشت ابدی وراهش روشن انشالله .خداوند ایشان را با اولیا و انبیا ءمحشور گرداند . وبه خانواده محترم و معزز ایشان خیر دنیا و آخرت عنایت فرماید .آمین چه کار خداپسندانه و انساندوستانه ای کردند .صبر جمیل برای همکیشان آرزو دارم .آمین
    • ناشناس IR ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
      4 0
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      آفرین چه شاهکاری نجات جان و حیات بخشی به ۴ انسان درود بر خانواده شجاعش و خداوند صبر بده بهشون و روح بانوی گرامی هم شاد
    • ناشناس IR ۰۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      0 0
      پاسخ
      ایشان نزد خداوند شهید هستند روحش شاد
    • سیما IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      2 0
      پاسخ
      روحشان شاد

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