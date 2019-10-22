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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۸:۳۶

رئیس اداره هماهنگی ستادهای بازآفرینی شهری کردستان:

۴۶ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه بافت فرسوده اختصاص یافت

۴۶ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه بافت فرسوده اختصاص یافت

سقز- رئیس اداره هماهنگی ستادهای بازآفرینی شهری راه و شهرسازی کردستان گفت: ۴۶ میلیارد تومان اعتبار برای بازآفرینی محلات ناکارآمد شهری و بافت فرسوده کردستان اختصاص داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رضایی شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد بازآفرینی سقز گفت: از ۴۲۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته به کشور ۱۱ و نیم درصد آن در استان هزینه می شود.

مصطفی رضایی بیان کرد: این اعتبار در ۸ شهر کردستان در قالب پروژه های توانمندسازی و بازآفرینی شهری هزینه خواهد شد.

رضایی  با بیان اینکه مهم‌ترین هدف ستاد ملی بازآفرینی، توانمندسازی مردم محلات ناکارآمد شهری است از مسئولان دستگاه های اجرایی خواست تا در قالب طرح توانمندسازی و در راستای نقش آفرینی در اقتصاد شهر ، پروژه های شهر مولد و کیفی برای محلات هدف تعریف کنند.

رضایی همچنین با اشاره به ظرفیت قانونی واگذاری املاک مازاد ادارات برای کاربری عمومی از مسئولان سقز خواست تا از این فرصت استفاده کنند.وی در بخشی دیگر از سخنان خود به اهمیت ایمن سازی مسکن محلات تاکید کرد.

کد مطلب 4752345

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