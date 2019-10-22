همایش قرآنیان استان گلستان برگزار می شود

ابوالفضل کوهساریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: همایش قرآنیان استان گلستان چهارشنبه یکم آبان، با حضور آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه و امام جمعه گرگان در مصلی گرگان برگزار می شود.

وی افزود: این مراسم با برگزاری محفل انس با قرآن و قرائت قاری برجسته بین المللی استاد «علیرضا رضایی» نفر برتر سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن در بخش قرائت همراه خواهد بود.

کوهساریان گفت: در این آیین حجت الاسلام سید مصطفی حسینی، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه سخنرانی و از چهره ها و نخبگان قرآنی استان تجلیل خواهد شد.

وی با بیان این که این همایش در راستای توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی انجام می شود، ادامه داد: گلستان ظرفیت بسیاری خوبی در رشته های حفظ و قرائت دارد و با توجه به این که بیست و هشتمین اجلاسیه نماز را هم پیش رو داریم با همکاری نهادهای مختلف این آیین برگزار می شود.

کوهساریان با تأکید بر این که از ظرفیت های استانی و بین المللی در این برنامه استفاده شود، گفت: مخاطب خاص ما موسسات قرآنی و دانش آموزان، مسئولان و نهادها هستند و دو هزار نفر از قرآنیان در این همایش شرکت می کنند.