طعمه ای که برای سارقان درآبادان کارساز نشد

سرهنگ سید محسن تقی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به دستگیری ۴ سارق حرفه ای در آبادان، افزود: ۳ سارق حرفه ای سابقه دار با طعمه قرار دادن یک خانم در مسیر خودروهای لوکس و مدل بالا و کشاندن آنان به منزلی که از پیش سارقان یاد شده درآنجا کمین کرده بودند زمینه سرقت اموال فرد فریب خورده اعم از خالی کردن عابربانک و گرفتن وجوه نقدی او و دور شدن با خودرو آن شخص با تهدید به وسیله چاقو وقمه را مهیا کرده بودند.

وی اظهار کرد: این خانم دستیار سارقان همچنین با استفاده از قدرت کلامی خود و با ایجاد طرح دوستی با برخی از خانم ها در پارک، بازار و یا خودرو، آنها را اغفال و به منزل و یا مکان مورد نظر سارقان می برد و همچون شگرد قبلی طلا و پول آنان را به سرقت می بردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان با بیان اینکه سارقان برای انجام سرقت های خود ۶ محل اختفاء درآبادان و خرمشهر داشتند، تصریح کرد: خوشبختانه با هوشیاری و تلاش شبانه روزی کارآگاهان آگاهی این فرماندهی آخرین محل اختفاء سارقان که در یکی از نقاط حاشیه آبادان بود شناسایی و هر ۴ سارق (۳ مرد و ۱ زن) دستگیر شدند.

سرهنگ تقی زاده یادآور شد: متهمان در بازجویی های پلیسی به ۱۵ فقره سرقت از آقایان و ۳ فقره سرقت از بانوان اعتراف کردند.

به گفته وی از این سارقان یک دستگاه خودرو پراید متعلق به خودشان، یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی، ۲ قبضه سلاح سرد کشف و پرونده تشکیل شده به همراه تعدادی از مال باختگان تحویل مراجع قضایی شدند.