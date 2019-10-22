سرمایه گذاری ۲۸ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در گردشگری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، پرهام جانفشان مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران در نشست با رئیس و اعضای فراکسیون زنان مجلس که در موزه فرش برگزار شد افزود : در حال حاضر با ۳۳ هزار تخت در مراکز اقامتی پاسخگوی نیاز گردشگران و مسافران استان تهران هستیم که انتظار می رود برای رسیدن به اهداف توسعه گردشگری استان میزان تخت در مراکز اقامتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی رشد قبولی داشته باشد.

جانفشان در این نشست با تاکید بر اینکه ماهانه بیش از ۴ هزار تور ایرانگردی از مبدا تهران به سایر استان های کشور برگزار می شود بیان کرد: تهران موتور محرک توسعه گردشگری کشور است.

او توسعه موزه های خصوصی و تسریع روند تهیه پرونده ثبتی برای بناهای تاریخی و میراث طبیعی استان تهران را از اولویت های معاونت میراث فرهنگی دانست و افزود:شناسایی و ثبت میراث طبیعی در استان تهران که در حال پیگیری و انجام است موضوعی بود که در گذشته به آن پرداخته نشده بود.