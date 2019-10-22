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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۴:۳۷

از سوی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه؛

جزئیات دریافت کارت شرکت در آزمون قضاوت ویژه دانشگاهیان اعلام شد

جزئیات دریافت کارت شرکت در آزمون قضاوت ویژه دانشگاهیان اعلام شد

 زمان و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون تشریحی تصدی منصب قضاء قوه قضائیه سال ۱۳۹۸ ویژه دانشگاهیان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زمان و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون تشریحی تصدی منصب قضاء قوه قضائیه سال ۱۳۹۸؛ ویژه دانشگاهیان اعلام شد.

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعلام کرد: «بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان دانشگاهی مرحله تستی آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۸ می‌رساند، کارت شرکت در آزمون مذکور از روز چهارشنبه ۹۸/۰۸/۰۸ بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت.

داوطلبان برای مشاهده و پرینت کارت در مهلت تعیین شده به شرح فوق به پایگاه اطلاع رسانی مذکور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با وارد کردن اطلاعات ثبت نامی (شماره پرونده، نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و ...) خود نسبت به دریافت کارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مراجعه نمایند.

بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.»

کد مطلب 4753307

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