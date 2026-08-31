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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

صادقیانی در گفتگو با مهر:

قهرمانی جهان حاصل تلاش دو ساله بود/ هدف بازیکن‌سازی برای والیبال است

قهرمانی جهان حاصل تلاش دو ساله بود/ هدف بازیکن‌سازی برای والیبال است

سرمربی تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران با تأکید بر اینکه قهرمانی جهان حاصل بیش از دو سال تلاش شبانه‌روزی بود، گفت: هدف اصلی ما کشف استعداد و بازیکن‌سازی برای آینده والیبال کشور است.

آرش صادقیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره قهرمانی تیم والیبال زیر ۱۷ سال در رقابت‌های جهانی گفت: خدا را شکر توانستیم بعد از دو سال تمرین و تلاش، به هدفی که در روز اول برای خودمان تعیین کرده بودیم، برسیم و قهرمان جهان شویم. این تیم بیش از دو سال کار خود را آغاز کرده است؛ از استعدادیابی و انتخاب بازیکنان گرفته تا برگزاری اردوهای مختلف، شرکت در مسابقات کاوا و کسب عنوان قهرمانی، حضور در مسابقات آسیایی و کسب عنوان نایب‌قهرمانی آسیا که مجوز حضور در مسابقات جهانی را برای ما به همراه داشت.

سرمربی تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران خاطرنشان کرد: پس از آن در مسابقات دانش‌آموزان جهان شرکت کردیم و همچنین در دو، سه تورنمنت داخلی حضور داشتیم که نوجوانان ما در سوپرلیگ و لیگ دسته دوم بزرگسالان کشور به صورت رفت و برگشت بازی کردند و در نهایت حاصل آن، قهرمانی جهان بود.

صادقیانی با تأکید بر اینکه این قهرمانی یک‌شبه به دست نیامده است، گفت: این قهرمانی حاصل زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی بیش از دو سال مجموعه تیم، کادر فنی و بازیکنان و حمایت‌های فدراسیون بوده است که خدا را شکر این اتفاق افتاد و توانستیم در شرایط سخت، مردم را خوشحال کنیم.

وی در ادامه درباره اهداف فدراسیون والیبال در رده‌های پایه عنوان کرد: اولین هدفی که در تیم‌های پایه فدراسیون والیبال برای ما مشخص شده، کشف استعدادها، پرورش آنها و بازیکن‌سازی برای آینده والیبال است. قطعاً این اتفاق با قدرت انجام شده است. خدا را شکر مجموعه بازیکنانی که طی این دو سال همراه ما بودند، قطعاً می‌توانند در آینده به والیبال کشور کمک کنند و به نیروی انسانی و تعداد بازیکنان شاخص کشورمان اضافه شوند.

صادقیانی خاطرنشان کرد: کما اینکه در دوره گذشته هم این اتفاق افتاد و تقریباً ۲۰ نفر از نفرات نهایی دوره گذشته ما در تیم‌های سوپرلیگ بازی کردند و در سن ۱۷ و ۱۸ سالگی، خیلی از آنها به صورت ثابت بازی کردند. مطمئناً این بازیکنان می‌توانند به والیبال ایران کمک کنند.

وی درباره فرآیند انتخاب و استعدادیابی بازیکنان نیز گفت: ما دو سال و نیم گذشته کار استعدادیابی برای این رده سنی را آغاز کردیم. ۱۳ منطقه را به عنوان ۱۳ قطب مشخص کردیم و استان‌های همجوار و نزدیک را فراخوان دادیم. بازیکنان در تاریخ‌های مختلف آمدند و در زمانی که مشخص کرده بودیم، تست اولیه بازیکنان را انجام دادیم که حدود ۸۸ روز این موضوع طول کشید.

سرمربی تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران اظهار داشت: بعد از اینکه کل کشور را تست‌گیری اولیه کردیم، ۲۵۰ نفر از بازیکنان شاخص را دعوت کردیم و آنها را در پنج گروه ۵۰ نفره قرار دادیم. بعد از آن، ۵۰ نفر انتخاب شدند که این بازیکنان به دو گروه الف و ب تقسیم شدند. اردوهای اصلی‌مان را برای گروه ب به صورت آنلاین و برای گروه الف به صورت حضوری آغاز کردیم که خدا را شکر حاصل آن، قهرمانی کاوا، نایب‌قهرمانی آسیا، قهرمانی دانش‌آموزان جهان و قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان شد.

صادقیانی همچنین درباره همکاری با تیم والیبال قزوین در لیگ برتر گفت: قرار است با تیم والیبال قزوین همکاری داشته باشیم. قزوین برای نخستین سال است که در سوپرلیگ کشور حضور پیدا می‌کند و این تیم در سال گذشته سقوط کرده است. امیدواریم بتوانیم یک تیم خوب، جوان و باانگیزه راهی میدان کنیم که پله‌پله برای سال‌های آینده بالا بیاید.

کد مطلب 6932808
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      4 1
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      آخه تویی که حرف از تلاش دو ساله میزنی بازیکن هایی که دو سال زحمت کشیدن رو بردی ؟ مثل آب خوردن بازیکن های اصلیت رو کنار گذاشتی پنج تا از بازیکن هات از استان گلستان بودن که فقط یکیش جزئ بازیکن های اصلی دو سالت بودن اون چهار تا گلستانی در حدی نبودن که تو بازی های کشوری راشون بدن چه برسه تیم ملی جالب اینجای که اون چهار تا رو هم اصلا بازیشون ندادی
      • حسام IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
        1 1
        عزیز مهم قهرمانی تیم زیر ۱۷ سال بود که موفق شدند
    • علی DE ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      2 0
      پاسخ
      افرین

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