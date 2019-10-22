رهبری بزرگترین واقف نسخ خطی به کتابخانه آستان قدس رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صداقت حسینی صبح امروز در مراسم رونمایی و معرفی قدیمی‌ترین نسخه‌های خطی زیارت اربعین ایران در موزه قرآن آستان قدس رضوی، اظهار کرد: کتابخانه آستان قدس یکی از بزرگترین کتابخانه‌های جهان اسلام است که قدمتی بالغ بر یک هزار و ۱۰۰ سال دارد.

وی افزود: هم‌اکنون ۵۶ هزار و ۴۰۰ نسخه خطی با تعدد و تنوع موضوعیت در زمینه‌هایی چون اخلاق، ادعیه، صرف و نحو در این کتابخانه موجود است.

صداقت حسینی تصریح کرد: انتصاب این کتابخانه به موزه آستان قدس موجب شده تا مجموعه داران نسخه‌های خطی، به سنت حسنه وقف روی آورده و نسخه‌های خود را به این موزه اهدا کنند. مقام معظم رهبری به عنوان بزگترین واقف نسخ خطی، هرساله نسخه‌های خطی خود را به کتابخانه آستان قدس، وقف و اهدا می‌کنند.

کارشناس مرکز نسخ خطی آستان قدس رضوی ادامه داد: سه شیوه فهرست نویسی داریم که عبارت‌اند از فهرست نویسی به روش سنتی، میانه و نوین که آستان قدس از پیشگامان فهرست نویسی به روش میانه در کشور است که این امر را از سال ۱۳۰۵ آغاز کرده اما درحال حاضر سعی داریم به سمت فهرست نویسی نوین حرکت کنیم.

وی، با اشاره به اینکه آستان قدس رضوی پیشگام چاپ فهرست کتاب در کشور است، افزود: اولین کتاب فهرست نویسی نسخ خطی آستان قدس در سال ۱۳۰۵ به چاپ رسیده است. تا کنون ۴۳ جلد فهرست کتاب به چاپ رسیده است که مرهون فهرست نگاران گذشته هستیم.

صداقت حسینی گفت: وجود فهرست نگاران بزرگ در گذشته و اکنون نشان دهنده اعتبار بالای نسخ خطی است.