مرحله دوم فعالسازی اینترنت رایگان خبرنگاران آغاز شد

جمال هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اسامی آن دسته از خبرنگارانی که در مرحله اول طرح ارائه اینترنت رایگان خبرنگاری موفق به ثبت نام در این طرح نشدند، از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به وزارت ارتباطات اعلام شده است و اینترنت این افراد از شب گذشته به مرور در حال فعالسازی است.

وی افزود: معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد از مردادماه امسال تاکنون در ۳ مرحله با انتشار اطلاعیه از مطبوعات خواسته بود تا لیست مورد نظر از خبرنگاران را برای دریافت هدیه اینترنت اعلام کنند. لیست وزارت ارشاد هم اکنون به وزارت ارتباطات اعلام شده و از شب گذشته اینترنت افراد جامانده از دریافت هدیه خبرنگاری، در حال فعال سازی است.

سخنگوی وزارت ارتباطات گفت: پیامکی مبنی بر فعالسازی اینترنت هدیه برای خبرنگارانی که اسامی شان از سوی وزارت ارشاد به ما اعلام شده است، ارسال می شود.

به گزارش مهر، روز ۱۷ مردادماه امسال و همزمان با روز خبرنگار، حسن روحانی رئیس جمهور به وزیر ارتباطات دستور داد تا به خبرنگاران، اینترنت رایگان یکساله هدیه دهد. از این رو وزارت ارتباطات برای خبرنگارانی که در سامانه اینترنت رایگان خبرنگاران ثبت نام کرده بودند به مدت یکسال بسته اینترنت ۱۲۰ گیگابایتی فعال کرد.