فراخوان آزمون جذب داوطلبان تصدی امرقضادرسازمان قضایی نیروهای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، این اطلاعیه به این شرح است: «بدینوسیله به اطلاع می‌رساند، سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضائیه در نظر دارد، به منظور تامین نیروی قضایی خود بر اساس ماده ۴ قانون دادرسی نیروهای مسلح و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه، تعدادی از افسران ذکور واجد شرایط عضو نیروهای مسلح را از طریق برگزاری آزمون کتبی تستی و مصاحبه‌های تخصصی و گزینش در مشاغل قضایی برای مناطق مندرج در این اطلاعیه جذب نماید.

الف) شرایط عمومی جذب:

-تابعیت اصلی کشور جمهوری اسلامی ایران.

-اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت.

-التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان ها و گروه های غیرقانونی یا هواداری از آن ها.

- طهارت مولد.

-عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان گردان.

-حسن شهرت، اخلاق و امانتداری.

-نداشتن سابقه محکومیت کیفری.

- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی.

ب) شرایط اختصاصی جذب:

۱- سابقه خدمت داوطلبان نیروهای مسلح (ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و وزارت دفاع) تا آخرین روز مهلت ثبت نام نباید کمتر از هفت سال و بیشتر از شانزده سال باشد.

تبصره: به سابقه خدمت هر یک از اعضای نیروهای مسلح که به سازمان قضایی مامور شده اند و در سازمان خدمت می نمایند به ازای هر پنج سال، یک سال و حداکثر تا سه سال اضافه می شود.

۲-داشتن حداکثر ۴۰ سال سن تا آخرین روز مهلت ثبت نام.

۳-داشتن حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های گروه حقوق(کلیه گرایش‌ها)، فقه و حقوق اسلامی و رشته الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی و مقاطع بالاتر

تذکر: داوطلبان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری باید فارغ التحصیل رشته حقوق یا فقه و حقوق اسلامی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در مقطع کارشناسی باشند.

۴- داوطلبان باید دارای رسته اداری یا قضایی باشند.

۵- شرکت در آزمون کتبی تستی و کسب حد نصاب نمره قبولی.

۶-موفقیت در مصاحبه علمی شفاهی توسط هیأت احراز صلاحیت داوطلبان منصب قضا.

۷- احراز صلاحیت در مرحله گزینش.

۸- سپری نمودن دوره کارآموزی قضایی و موفقیت در آزمون جامع پایان دوره کارآموزی.

پ) مواد امتحانی آزمون تستی:

مواد ضریب

۱-آیین دادرسی کیفری ۳

۲-آیین دادرسی مدنی ۲

۳-حقوق جزای عمومی ۳

۴- حقوق جزای اختصاصی ۳

۵- حقوق جزای نظامی ۴

۶-حقوق مدنی ۲

۷-حقوق اساسی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) ۱

ت) نحوه ثبت نام و زمان آزمون:

داوطلبان با مراجعه به سایت معاونت منابع انسانی به آدرس https://qazahrm.eadl.ir و ورود به سامانه آزمون سازمان قضائی نیروهای مسلح می توانند نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند.

ت ۱-مدارک مورد نیاز:

۱.تکمیل تقاضانامه اینترنتی

۲. پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰ (یک میلیون و دویست هزار) ریال بصورت الکترونیکی در ابتدای مراحل ثبت نام

۳. فایل عکس اسکن شده: داوطلب می‌بایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را برای ثبت‌نام اینترنتی آماده نماید.

۱-۳- عکس ۴ × ۳ که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تمام رخ)

۲-۳- عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG باشد.

۳-۳- اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر ۴۰۰×۳۰۰ پیکسل و حداقل ۳۰۰ ×۲۰۰ باشد.

۴-۳-تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.

۵-۳- حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر باشد.

۶-۳- حاشیه‌های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.

۷-۳- حتی الامکان عکس، رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تبصره- درصورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می‌گردد.

تذکر مهم: باتوجه به مشکلات بوجود آمده در آزمون های قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که در کافی نت ثبت نام می‌کنند رخ داده است، تاکید می‌گردد چنانچه ثبت نام خود را توسط کافی نت ها انجام می‌دهید، علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

ت۲- زمان ثبت نام و برگزاری آزمون:

۱- کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام در آزمون تصدی منصب قضا ویژه سازمان قضائی نیروهای مسلح، در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در بند الف و ب این اطلاعیه نسبت به تهیه مدارک خواسته شده بر اساس بند (ت ۱) اقدام و از تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲لغایت ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه به نشانی https://qazahrm.eadl.ir و ورود به سامانه آزمون سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند و در پایان ثبت نام به هر یک از داوطلبان کد رهگیری ارائه خواهد شد که داوطلبان لازم است تا پایان کلیه مراحل آزمون این کد را نزد خود نگهداری نمایند. ضمناً یادآور می‌شود ثبت‌نام منحصراً به صورت الکترونیکی می‌باشد و داوطلبان لازم است از طریق سایت مذکور نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند و ثبت نام به غیر از روش فوق غیر قابل قبول می‌باشد و این دسته از داوطلبان مجاز به شرکت در آزمون نمی‌باشند.

۲- آزمون در روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ و در تهران به صورت تستی برگزار می شود.

۳- از داوطلبان پذیرفته شده در آزمون تستی، برای شرکت در مصاحبه علمی دعوت به عمل خواهد آمد.

۴- کارت ورود به جلسه آزمون از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه در دسترس داوطلبان قرار خواهد گرفت.

۵- ساعت و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

ث) نحوه انتخاب داوطلبان (شرایط قبولی) :

از میان داوطلبانی که حد نصاب آزمون علمی را احراز نمایند به تعداد ۳ برابر ظرفیت مورد نیاز، برای طی مراحل بعدی پذیرش بعمل می¬آید.

ج) تذکرات مهم:

۱-مسؤولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ثبت مشخصات و ارسال مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل جذب و استخدم محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور ابلاغ، ابلاغ صادره لغو و متقاضی به یگان اعاده خواهد شد.

۲-پذیرش نهایی قبول شدگان منوط به طی مراحل ماموریت از یگان خدمتی به سازمان قضایی نیروهای مسلح است.

۳-پذیرش نهایی بر اساس سهمیه هر یک از نیروهای مسلح توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح تعیین می شود.

۴-انتخاب محل خدمت بعد از دوره کارآموزی، برای مناطق مورد نیاز و براساس تشخیص سازمان قضایی نیروهای مسلح خواهد بود.

تبصره۱: مناطق مورد نیاز: استان سیستان و بلوچستان(زاهدان-ایرانشهر-زابل-سراوان-چابهار)، استان کردستان(سنندج-سقز و بانه)، استان آذربایجان غربی(مهاباد)، استان ایلام(ایلام)، خوزستان(دزفول-ماهشهر-اهواز)، استان بوشهر(بوشهر)، هرمزگان(بندرعباس-بندر لنگه-بندر جاسک)، استان کرمان(کرمان-جیرفت-سیرجان)، خراسان جنوبی(بیرجند).

تبصره۲: با توجه به عدم نیاز سازمان قضایی در سایر مناطق، متقاضیانی که آمادگی خدمت در مناطق مذکور در تبصره ی ۱ را ندارند از ثبت نام خودداری نمایند.

تبصره۳:پذیرفته شدگان نهایی، متعهد می شوند تا مدتی که سازمان قضایی به خدمت آنان در محل های مذکور نیاز دارد در محل های مورد نیاز خدمت نمایند.

۵-معاونت نظارت و بازرسی سازمان قضایی از طریق شماره تلفن‌های۸۲۹۰۲۷۴۸ و۸۲۹۰۲۷۴۶ - (۰۲۱) در ساعات اداری، پاسخگوی سؤالات داوطلبان خواهد بود.»