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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۷

تایم لپس؛ زنجیره کیلومتری حمایت از حجاب در زاهدان

تایم لپس؛ زنجیره کیلومتری حمایت از حجاب در زاهدان

زاهدان- مردم شهر زاهدان با ایجاد یک زنجیره کیلومتری و انسانی در خیابان دانشگاه این شهر، از حجاب و عفاف حمایت کردند.

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کد مطلب 6943575

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