https://mehrnews.com/x3d2XD ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۷ کد مطلب 6943575 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۷ تایم لپس؛ زنجیره کیلومتری حمایت از حجاب در زاهدان زاهدان- مردم شهر زاهدان با ایجاد یک زنجیره کیلومتری و انسانی در خیابان دانشگاه این شهر، از حجاب و عفاف حمایت کردند. دریافت 33 MB کد مطلب 6943575 کپی شد مطالب مرتبط اینفوگرافیک؛ تردد بیش از یک میلیون مسافر از جاده های سیستان و بلوچستان سه پاسدار شیعه و سنی در کمتر از دو روز قربانی تروریسم شدند تروریسم؛ تهدیدی برای آرامش مردم سیستان و بلوچستان دستگیری عاملان تیراندازی در زاهدان شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات بدحجابی و بی حجابی در کاشان راهاندازی شد امام جمعه ایرانشهر: طبق تجربه دفاع مقدس نباید به بیگانگان تکیه کرد برچسبها زاهدان زنجیره انسانی عفاف و حجاب بی حجابی لایحه عفاف و حجاب
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