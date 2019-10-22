پاکسازی  ۱۲۷ هکتار از ارضی پایانه مرزی مهران از زباله 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۵، مانی جعفریان دبیر ستاد اربعین ۹۸ در شهر مرزی مهران درباره خدمات رسانی نیروها به زائران ضمن تاکید بر کیفیت این خدمات گفت: جمع آوری و انتقال زباله از ۱۲۷ هکتار اراضی پایانه مرزی با رویکرد حفظ محیط زیست شهر مهران انجام شده و به همین منظور از ابتدای استقرار نیروها، معاونت خدمات شهری این منطقه با احداث سایت تفکیک زباله در محلی خارج از شهر و نصب دستگاه پرس زباله توانسته تاکنون بیش از ۲۵ تن زباله خشک را بسته بندی و روزانه حدود ۱۵ تن زباله تر را جمع آوری می کند.

این عملیات تا اول آبان ماه حتی پس از برگشت زائران حسینی از پیاده روی اربعین ادامه داشته تا پاکیزگی محیط زیست مرز مهران حفظ شود.