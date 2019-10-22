طرح توانمندسازی اعتلای بسیج فرهنگیان در کهگیلویه وبویراحمدآغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جاماسب بهمنیار بعدازظهر سه شنبه در نشست برگزاری طرح توانمند سازی بسیج افزود: این طرح به منظور برخورداری از شبکه توانمند فرهنگیان برای پاسخگویی به نیازهای تربیتی دانش آموزان منطبق بر اصول شش گانه تربیتی اجرایی می شود.

وی بیان داشت: توسعه و رشد مناسب علمی و اجتماعی زمانی محقق خواهد شد که تواناییهای جامعه بر اساس رویکرد تربیتی و فرهنگی بهبود بخشیده شود.

بهمنیار اظهار داشت: این طرح با حضور مدیران و شورای کانونهای بسیج فرهنگیان شهرستانها و مناطق استان اجرا می شود.

وی این طرح را بستری برای استفاده از ظرفیت بزرگ جامعه فرهنگیان در مقابله با آسیبهای اجتماعی و جنگ نرم دشمنان عنوان کرد.

بهمنیار افزود: رسالت بسیج فرهنگیان در مواجهه با تهاجم فرهنگی مضاعف است و باید در این راستا و برای مقابله با تهاج فرهنگی از این ظرفیت به نحو شایسته ای استفاده شود تا آموزش و تربیت به گونه ای باشد که توسعه جامعه و اخلاقیات و معرفت و شناخت را به دنبال داشته باشد.