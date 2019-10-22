به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوکار عصر امروز در بازدید مسئولان آب منطقه‌ای و مدیریت بحران استان یزد از رودخانه فصلی باغستان ده‌بالا در شهرستان تفت اظهار داشت: باید برنامه ریزی صحیح و اصولی برای این رودخانه انجام شود تا در زمان بارش‌های فصلی دچار مشکل نشویم.

وی با اشاره به برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌های اتخاذ شده عنوان کرد: از ابتدای هفته آینده لایروبی مسیر رودخانه و استخر ذخیره و کانال انتقال آب آغاز خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد نیز در این بازدید اظهار داشت: با توجه به حساسیت موضوع و احتمال خسارت به مزارع کشاورزی و منازل مسکونی در صورت بارش باران، ضروری است در اسرع وقت رسوبات پشت سیل بند تخلیه شود.

محمود شاکری شمسی عنوان کرد: کانال انتقال و استخر ذخیره آب این محله نیز مملو از رسوبات ناشی از سیلاب بارندگی‌های ابتدای سال است که تخلیه آن رسوبات با همکاری دستگاه ذی‌ربط مورد انتظار است.

محمدمهدی جوادیان زاده، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزد نیز در حاشیه این بازدید اظهار داشت: خوشبختانه با بارش‌های ابتدای سال در سطح کشور و استان مردم نسبت به اهمیت رودخانه‌ها پی برده‌اند و شرکت آب منطقه‌ای لایروبی رودخانه‌های استان را در دستور کار قرار خواهد داد.

محمدرضا آخوندی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز بیان داشت: با توجه به اهمیت موضوع این اداره کل لایروبی رودخانه فصلی و استخر ذخیره آب محله باغستان ده بالا را در اسرع وقت با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در دستور کار قرار خواهد داد.