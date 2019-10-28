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۶ آبان ۱۳۹۸، ۹:۲۱

سرپرست معاونت اجتماعی دادگستری همدان خبر داد:

اجرای طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان در استان همدان

اجرای طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان در استان همدان

همدان - سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان از اجرای طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان در استان همدان خبر داد.

مهدی الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان (نماد) مجموعه‌های نظام یافته‌ای از خدمات و برنامه‌های پیشگیرانه شامل غربالگری، آموزش، توانمندسازی و حمایت‌های روانی و اجتماعی از دانش آموزان است.

وی بیان داشت: هدف مهم این طرح پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و توانمندسازی نسل نوپا در خصوص نحوه مقابله با آسیب‌های اجتماعی است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان افزود: این طرح توسط اداره کل آموزش و پروش در شهرستان بهار منتخب استان همدان در حال اجرا است و با گسترش آموزش‌های ریشه‌ای در زمینه پیشگیری از رفتارهای پرخطر و آسیب‌های اجتماعی از دانش اموزان مراقبت خواهد کرد.

وی همچنین توجه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان به پیشگیری‌های رشدمدار را یکی از برنامه‌های اصلی این معاونت خواند و خواستار مشارکت بیشتر سایر دستگاه‌ها در اجرای بهینه برنامه‌های پیشگیرانه رشدمدار شد.

کد مطلب 4757333

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