کتاب باید در سبد خانواده ها جای خود را باز کند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی روز دوشنبه در مراسمی که به منظور تودیع و معارفه مدیرکل نهاد کتابخانه های استان با حضور حسام قربانعلی، مدیرکل امور مجلس و استان‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، امین متولیان معاون برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد، داود محمدی و سیده حمیده زرآبادی و بهمن طاهرخانی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استان که در کتابخانه امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد، اظهار کرد: رشد و بالندگی و توسعه فقط از مسیر کتاب می گذرد.

وی افزود: اگر کتاب در جامعه محور شود به توسعه امیدوار می شویم زیرا بالاترین اقتدار ناشی از علم و کتاب است.

حبیبی بیان کرد: دو نیاز اساسی آموزش و امنیت در صدر است اما آموزش از لابلای کتابها خارج می شود تا در جامعه جاری شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین یادآور شد: شاخص پیشرفت آموزش است و هر کشوری به آموزش اهمیت دهد در مسیر دانایی گام برداشته است که یک راه آن اهمیت دادن به کتاب و مطالعه است.

وی اظهار داشت: هر چند میزان کتابخوانی در کشور پایین است اما باید حرمت کتاب را همه حفظ کنیم و فضای مجازی مانع توجه به کتاب نشود و در این راستا لازم است تلاش کنیم کتاب در سبد خانواده جا بگیرد و گرانی کتاب مانع مطالعه نشود.

حبیبی گفت: باید پای کتاب به ادارات، خانه ها، مدارس، مراکز عمومی باز شود و در ارزیابی مدیران شاخص کتاب خوانی لحاظ شود البته در ارتقای شغلی کارمندان می توان مطالعه را هم مورد توجه قرار داد.

وی در پایان از خانم اسماعیلی در مدت سه سال تصدی نهاد کتابخانه های استان تشکر و برای فاطمه محمد بیگی آرزوی موفقیت کرد.