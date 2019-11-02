به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی اکبر رشاد امروز شنبه پیش از آغاز درس خارج فقه که در مدرسه علمیه امام رضا(ع) برگزار شد، به شرح فقره ای از کلام امیرحکمت و بلاغت امیرمومنان علی (ع) در کتاب نهج البلاغه پرداخت و اظهار داشت: امام علی(ع) می فرمایند: اگر حلیم و شکیبا نیستید حداقل به حلم و شکیبا بودن تظاهر کنید، کم هستند کسانی که تلاش کنند به قوم و جماعتی خود را شبیه نکنند؛ هر کسی خود را شبیه قوم و یا گروهی کند لاجرم در زمره آنان قرار خواهد گرفت و به آنان ملحق خواهد شد.

وی افزود: این مهم به عنوان یک قاعده کلی است زیرا انسان در جهات مثبت می تواند خود را شبیه اهل فضائل کند و آرام آرام حالت و طبیعت آنان را در وجود خود پرورش دهد تا رفته رفته با التزام به این طبیعت خود دارای فضائل شود.

رئیس شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه استان تهران گفت: همچنین در جهات منفی و رذائل اخلاقی نیز این امر جاری است زیرا اگر کسی به انجام کار رذیلانه تظاهر کند حتی اگرنسبت به آن بی میل باشد اما کم کم گرفتار این دام شده و شبیه انسان های رذل می شود؛ از این رو در مساله فرهنگ به موضوع تشبه یک ارزش خاصی قائل هستند.

آیت الله رشاد با بیان اینکه تشبه به کفار حرام است، افزود: انسان اگر مانند کفار لباس بپوشد، از ادبیات‌شان استفاده کند و همانند آنان غذا بخورد حتی اگر درونی نباشد این تشبه کفر آور است و انسان به تدریج شبیه کفار می شود؛ این مساله بسیار مهمی است زیرا علاوه بر مساله فرهنگی جنبه هویتی دارد چرا که هویت انسان را با پوشش و رفتارش می شود، شناخت.

تولیت مدرسه علمیه امام رضا (ع) با اشاره به اینکه لباس و پوشش نماد هویت است، اظهار داشت: دورانی پیامبراکرم (ص) دستور داده بودند مسلمانان محاسن خودشان را با حنا خضاب کنند اما بعدها امام علی(ع) فرمودند دیگر لازم نیست محاسن خود را به حنا حضاب کنید زیرا این امر زمانی از ناحیه پیامبراکرم (ص) توصیه شد که لازم بود مومنان به خاطر اقلیت بودنشان از یهودیان شناخته شوند.

وی ادامه داد: توصیه فرهنگی پیامبراکرم (ص) واجب ذاتی نبود اما در یک زمان معین و ظرف فرهنگی مشخصی دستور می دادند که مسلمانان چه کاری باید انجام دهند زیرا تشبه امر خطیر حساس و تعیین کننده است؛ همانطور که شبیه شدن به کفار جایز نیست حتما شبیه شدن به مومنان مستحب بوده چه بسا در شرایطی واجب هم باشد.

آیت الله رشاد با بیان اینکه تشبه هویت ساز است و سبب می شود انسان ملحق شود، گفت: انسان باید حلیم باشد زیرا حلم ریشه در علم دارد لذا در ادعیه و دعاها و مناجات حلم را مبتنی بر علم الهی دانستند زیرا علم است که به انسان شکیبایی، متانت و وقار می دهد. انسان جاهل عجول و شتابزده است و زود عکس العمل نشان می دهد و تحمل نمی کند؛ تحمل بیانگر علم بوده و یک امر درونی است.

رئیس شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه استان تهران با تاکید بر اینکه انسان باید حلم پذیر شود، عنوان کرد: انسان اگر حلیم نیست حلم نمایی کند و خود را به حلیمی بزند تا حلیم شود؛ متاسفانه در دانشگاه ها و حوزه های ما به ظرائفی که در کلام حضرات معصومین وجود دارد در مطالعات روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی اهتمامی نمی بینیم.

آیت الله رشاد خاطرنشان کرد: در همین فراز از کلام امام علی(ع) مباحث فرهنگی، اجتماعی، هویت شناختی، روانشناختی و روانشناسی مطرح است؛ در دو دهه اخیر ما در رساله های سطح سه و چهار حوزوی و دانشگاهی بسیار می بینیم که یک بخش کوچکی از زاویه و ذهن فلان فیلسوف را برجسته می کنند و رساله می دهند اما کمتر می آیند حقایق را از رساله اهل بیت(ع) مورد بحث و بررسی قرار دهند در حالی که کلام اهل بیت(ع) دقیق، عمیق و شگفت آور است.