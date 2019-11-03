دانشگاه یاسوج برای توسعه مشکل فضا دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عریان ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری استان، افزود: دانشگاه یاسوج در فضایی ۱۸ ‌هکتاری فعالیت دارد و دانشگاهی که قرار است بین المللی شود، باید ظرفیت سازی برای توسعه زیرساختی و فضا را داشته باشد.

عریان با بیان اینکه مشکلات مسکن هیات علمی نیز از دیگر موارد قابل طرح است، عنوان داشت: حل اسکان اساتید مورد تاکید بوده و در خرید تجهیزات آزمایشگاهی نیز حمایت استان نیاز است.

وی افزود: عدم ارتقای حمل و نقل عمومی یاسوج نیز بر مشکلات ما افزوده و ۱۲۰۰ میلیون تومان قراداد برای انتقال دانشجویان هزینه کرده ایم.

عریان دانشگاه را فرزند خلف و ابروی استان دانست و بر استفاده از ظرفیت دانشگاه در نظارت، ساخت و مشاوره پروژه ها تاکید کرد.

رئیس دانشگاه یاسوج، گفت: اگر از ظرفیت نیروهای دانشگاهی در انجام پروژه ها استفاده شود، شاهد نقص در پروژه های بزرگ نخواهیم بود. می توان از ظرفیت دانشگاه در بخش های مختلف، راهسازی، پل سازی، طرح هایی با کاهش خسارت سیلاب و ... بهره برد.

عریان با اشاره به اینکه ۱۲۰۰ دانشجوی کارشناسی ارشد و ۴۰۰ دانشجوی دکتری در دانشگاه یاسوج مشغول به تحصیلند، بیان کرد: ۷ دانشکده با ۲۵۰ هیات علمی در دانشگاه یاسوج فعال است.