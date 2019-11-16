تشدید نظارت بر بازار و خدمات برای جلوگیری از افزایش قیمت ها

به گزارش خبرنگار مهر، علی تهوری صبح شنبه در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به تصمیم سران سه قوه مبنی بر سهمیه بندی بنزین به طور حتم این موضوع سبب ایجاد بهانه برای افزایش قیمت برخی کالا و خدمات خواهد شد.

وی بیان کرد: به همین منظور و برای جلوگیری از افزایش بدون برنامه قیمت ها از طرح تشدید نظارت بر کالا و خدمات در استان آغاز می شود.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی ادامه داد: در این طرح دستگاه‌های متولی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صمت و اتاق اصناف با جدیت بیشتر بر روند ارائه کالا و خدمات نظارت خواهند داشت.

هیچ مشکلی در زمینه ذخیره کالا در استان وجود ندارد

تهوری با تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچ مشکلی در زمینه ذخیره کالا در استان وجود ندارد، بیان داشت: به همین دلیل هرگونه افزایش قیمت با مجوز و بدون مجوز تا اطلاع ثانوی ممنوع بوده و با افراد سودجو که در چنین شرایطی بدون مجوز اقدام به افزایش قیمت کالا و خدمات کنند برخورد جدی خواهد شد.

وی به اهمیت مشارکت و همراهی مردمی در رسیدگی به تخلفات در سطح بازار تأکید کرد و گفت: شهروندان می توانند هر گونه تخلف اعم از گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و همچنین افزایش قیمت ها را به سامانه ۱۲۴ معاونت بازرسی این سازمان گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اضافه کرد: طرح تشدید نظارت بر بازار از امروز در استان آغاز و تا اطلاع ثانوی نیز ادامه دارد.