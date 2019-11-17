۳۸ درصد هزینه سلامت مردم صرف دارو می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حریرچی، روز یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، افزود: نظام‌های سلامت دنیا اهداف چهارگانه‌ای دارند که سازمان انتقال خون نیز مانند هر یک از اجزای نظام سلامت باید این اهداف را دنبال کند. هدف اول نظام‌های سلامت به دست آوردن سلامت در دوران حیات است. طی ۴۰ سال گذشته، ربع قرن به سن امید به زندگی ایرانی ها افزوده شده است.

وی با بیان اینکه البته میزان امید به زندگی سالم ایرانی ها ۱۰ سال از میزان امید به زندگی کلی عقب‌تر است، ادامه داد: هدف دوم نظام‌های سلامت محافظت مالی از مردم در مقابل مخاطرات ناشی از بیماری‌هاست. در همه جای دنیا درمان بیماری‌ها گران است و بر همین اساس نظام‌های سلامت بررسی می‌کنند که چگونه از مردم محافظت مالی کنند تا بیماران دچار هزینه‌های کمرشکن و فقرزای سلامت نشوند.

حریرچی با بیان اینکه در حوزه دارو تا حدود ۱۵ سال پیش پرداخت از جیب مردم ۱۷ درصد بوده است، گفت: این در حالی است که اکنون این میزان به ۳۸ درصد رسیده است. این موضوع به معنای آن است که مردم از هزینه‌های دیگر زندگی زده‌اند و آن را به دارو اختصاص داده‌اند. در سال ۹۱ داروهای کموتراپی با مشکل تهیه می‌شد، اما در این زمینه کمبودی نداشتیم و نسخه‌ها تامین می‌شدند. اما در مقابل با کمبود ویتامین‌های آ، دی و قطره آهن در مراکز بهداشتی مواجه بودیم، به طوری که ۵۰ درصد مراکز بهداشت این ویتامین‌ها را نداشتند. دلیل این موضوع این بود که سود داروهای کموتراپی معقول بود و شرکت‌ها پیگیر تامین آن بودند، اما کسی به سمت تولید داروهای ارزان نمی‌رفت. بنابراین باید به این مسایل توجه کنیم و استانداردهایمان را به درستی تعیین کنیم.

وی ادامه داد: هدف سوم نظام‌های سلامت بحث رضایتمندی مردم و پاسخ به نیازهای بهداشتی و درمانی آنهاست. باید بسنجیم کسانی که به سیستم ما مراجعه می‌کنند چقدر از خدماتی که دریافت می‌کنند راضی هستند. در عین حال هدف چهارم نظام‌های سلامت بحث کارآیی است؛ یکی از اقدامات خوب اخیر در سازمان انتقال خون این است که با شرکت‌ها قرارداد بسته تا از تجهیزات آنها استفاده کند و دیگر دستگاه‌های جدید خریداری نکند. در عین حال بعد از همه این موارد باید بحث عدالت را هم در نظر بگیریم.