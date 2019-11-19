تشکیل ۴۰ پرونده گرانفروشی در اصفهان در روزهای اخیر

جواد محمدی فشارکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با اعلام مدیریت مصرف سوخت، بازار کشش و تحمل تخلف و گران فروشی را ندارد، اظهار داشت: در تاریخ های ۲۵ و ۲۶ آبان ماه یک هزار و ۲۵۳ بازرسی در سطح بازار اصفهان انجام و در مجموع ۴۰ پرونده از سودجویی و تخلف در اصناف مختلف تشکیل شد.

وی افزود: ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده بالغ بر ۵۸ میلیون و ۸۳۶ هزار و ۸۴۰ ریال بوده است که بیشترین تخلف به ترتیب مربوط به گران فروشی، عدم درج قیمت، عدم دستورالعمل های بهداشتی و عدم صورتحساب بوده است.

۲۷ مورد شکایات و گزارشهای مردمی مبنی بر تخلف اصناف

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان تاکید کرد: همچنین در دو روز ۲۵ و ۲۶ آبان ماه، ۲۷ مورد از شکایات و گزارشهای مردمی مبنی بر تخلف اصناف به ویژه در زمینه گران فروشی دریافت کردیم.

وی تصریح کرد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را از طریق سامانه های ارتباطی و تلفن های ۳۲۳۵۲۰۱۲ و ۱۳ و ارسال پیام کوتاه به شماره ۰۹۱۴۰۴۰۳۰۳۹ و یا لینک گزارشهای مردمی در وب سایت www.bazresiasnafisf.ir به واحد بازرسی و ستاد خبری رسیدگی به شکایات و گزارش های مردمی این مدیریت در استان اصفهان اطلاع دهند.