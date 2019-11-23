تغذیه نوزاد از بانک شیر مادر مشکل شرعی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم سابوته، با عنوان این مطلب که شیر مادر یک ماده بسیار مغذی برای نوزادان است، افزود: ثابت شده نوزادانی که با شیر مادر تغذیه می شوند ۶ برابر کمتر از نوزادانی که از شیر خشک استفاده می کنند، دچار مرگ و میر می شوند.

وی با عنوان این مطلب که سیستم ایمنی نوزادان نارس ضعیف است، ادامه داد: این قبیل نوزادان به بیماری های مختلفی دچار می شوند که از مهم ترین آنها می توان به بیماری مهلک NEC (روده سیاه) اشاره کرد.

این فوق تخصص نوزادان، افزود: تغذیه با شیر مادر یکی از راه های پیشگیری از ابتلا به بیماری ها به ویژه در نوزادان نارس است.

سابوته گفت: طبق اعلام آکادمیک طب اطفال آمریکا، نوزادان در درجه اول از شیر مادر خود تغذیه شوند، در صورت عدم شرایط مناسب از شیر جایگزین که بهترین آنها شیر پاستوریزه است، استفاده شود.

این فوق تخصص نوزادان به مزایای بانک شیر مادر اشاره کرد و افزود: در بانک شیر، شیر اهدایی توسط مادران داوطلب بعد از انجام مراحل پاستوریزه به تغذیه نوزادان نارس و کم وزن رسانده می شود.

وی در خصوص شرایط اهدای شیر خاطر نشان کرد: تمامی آزمایشات غربالگری در ارتباط با بیماری های عفونی برای مادران داوطلب انجام می شود و بر اساس نتایج آزمایشات و تایید صلاحیت بالینی، مادران می توانند شیر اضافی علاوه بر تغذیه نوزاد خود را به بانک شیر اهدا نمایند.

سابوته ادامه داد: تمام شیرها قبل از ذخیره شدن کشت می شوند و در صورت تایید، مراحل پاستوریزه، هولدر و فریز کردن آنها به مدت سه ساعت انجام می شود و مجددا به صورت راندوم کشت میکروبی می شوند که بین سه تا ۶ ماه ماندگاری دارد و به صورت رایگان به نوزادان نارس داده می شود.

وی افزود: بیشتر مواد مغذی (پروتئین، قند و چربی) شیر فریز شده حفظ می گردد، البته مقداری از مواد ایمنی بخش آن کاهش می یابد که باز هم مفیدتر از شیر خشک برای تغذیه نوزادان است.

این فوق تخصص نوزادان، در مورد مسئله محرمیت و خویشاوندی برای استفاده از شیر اهدایی، گفت: بر اساس فتوای مراجع، چون نوزاد مستقیم از سینه مادر شیر نمی نوشد و شیرهای اهدایی در بانک با یکدیگر ترکیب می شوند، در نتیجه این مسئله از نظر شرعی مشکلی ندارد.