اهدای شیر مادر امید تازه برای نوزادان نارس هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، زینب اللهی ظهر سه شنبه در خصوص کاربرد شیر مادر، اظهار کرد: یقیناً بهترین شیر برای هر نوزادی که متولد میشود، شیر مادر خودش است و شیر مادر سرشار از ایمنی و مواد تغذیهای کافی و متناسب با نوزاد هر مادری است.
وی افزود: با این حال نوزادانی داریم که بسیار آسیبپذیر و بسیار نارس هستند و امکان استفاده از شیر مادر خود را ندارند، چرا که شیردهی مادر هنوز استقرار پیدا نکرده است و به تبع آن ممکن است نوزادان دچار آسیبهای فراوانی شوند.
رئیس بانک شیر مادر استان هرمزگان، بیان کرد: با راهاندازی این بانک شیر در استان بسیاری از دغدغههای پزشکان و خانوادهها در این راستا کاهش یافته است.
اللهی، ادامه داد: برای نخستین بار در استان هرمزگان طی دو هفته گذشته بانک شیر مادر افتتاح شد و لازم است از دانشگاه علوم پزشکی و شخص رئیس دانشگاه که زحمات بسیار زیادی در این مسیر کشیدند، تشکر کنم که این امکان برای مردم عزیز استان فراهم شد و دغدغه آنها برای دریافت شیر مادر کاهش یافت.
وی درباره نحوه نگهداری شیر مادر نیز گفت: این موضوع برای مادرانی که شیر اهدا میکنند و همچنین مادرانی که قرار است شیر را دریافت کنند، بسیار مهم است و باید گفت که این فرآیند تحت نظارت کامل بانک شیر و آموزشهایی که به مادران ارائه میشود، انجام میگیرد.
رئیس بانک شیر مادر هرمزگان، تصریح کرد: مادری که شیر اضافه دارد و میتواند در این راستا کمک کند، شیر او فرآوری شده و تحت زنجیره سرد به بانک شیر منتقل میشود.
اللهی گفت: در بانک شیر آزمایشهای لازم روی شیر انجام میشود و پس از بررسیهای لازم استریل و پاستوریزه شده و در یخچالهای مخصوص نگهداری میشود تا نوزادان بتوانند از این شیر مادر استفاده کنند.
وی با تأکید بر اهمیت اهدای شیر مادر، خاطرنشان کرد: یک قطره شیر مادر شاید یک قطره باشد، اما برای یک نوزاد نارس میتواند زندگی باشد و واقعاً اهمیت بسیار زیادی دارد.
رئیس بانک شیر مادر هرمزگان، افزود: مادرانی داریم که نازاییهای طولانی مدت داشتهاند و واقعاً چشم به راه این هستند که بتوانیم نوزادانشان را سالم تحویل آنها بدهیم.
اللهی در پایان، گفت: اهدای شیر به نظر من اهدای عشق و اهدای زندگی است و انشاءالله همه مادران عزیز بتوانند در این راستا به ما کمک کنند.
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