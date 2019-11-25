گوگل از کارمندان معترض انتقام گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، برخی کارکنان گوگل در جریان تجمع اعتراضی خود در سان فرانسیسکو در روز ۲۳ نوامبر اعلام کردند که گوگل اقدامات تلافی جویانه ای را بر علیه دو تن از افرادی که اعتراض های مذکور را سازماندهی می کنند، انجام داده است.

این دو نفر، لورنس برلند و ربکا ریورز نام دارند و نقش اصلی را در سازماندهی و برگزاری اعتراضات میدانی کارکنان گوگل داشته اند. اشخاص یادشده در ابتدای ماه نوامبر مجبور به ترک شرکت گوگل شدند. آنها توسط مدیران ارشد این شرکت به نقض سیاست های حرفه ای و کاری گوگل از طریق دسترسی نامناسب به اسناد متهم شدند. گوگل در این زمینه توضیح بیشتری ارائه نکرده است.

کارکنان معترض به گوگل می گویند این اتهام واقعیت ندارد و این شرکت تنها خواسته از افراد یادشده انتقام گرفته و به هر نحو ممکن آنان را اخراج کند.

جرقه اصلی اعتراض های جدید به گوگل پس از آن زده شد که اخباری در مورد همکاری فناورانه این شرکت با ماموران حفاظت مرزی و گمرک آمریکا و نیز اداره مهاجرت این کشور منتشر شد. سازمان های یادشده به علت برخوردهای تند و نژادپرستانه با مسافران کشورهای منطقه خاورمیانه یا دارای اصالت خاورمیانه ای بارها و بارها مورد انتقادهای شدید قرار گرفته اند. اما تغییری در رفتارهای خود ایجاد نکرده اند.

کارکنان گوگل می گویند این شرکت با چنین رفتارهایی قصد دارد جلوی هرگونه انتقاد از عملکرد خود را بگیرد و همچنین به تازگی تلاش کرده از طریق طراحی افزونه ای خاص برای مرورگر کروم عملکرد کارکنان خود را در محیط کار رصد کند. گوگل این ادعاها را رد کرده است.