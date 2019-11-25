ساختار دانشگاه های علوم پزشکی تا ۱۴۰۴ نسل سوم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی امروز در مراسم افتتاح برنامه پودمانی مجازی پزشک خانواده در محل دانشگاه علوم پزشکی مجازی گفت: پودمانی مجازی یکی از مهمترین بسترهای پزشک خانواده است چرا که می تواند با مجموعه عظیم شبکه خدمات بهداشتی درمانی کشور مرتبط باشد.

لاریجانی افزود: در حال حاضر ۶۷ مرکز دولتی و ۹۰ مرکز غیردولتی در حوزه آموزش پزشکی با حدود ۲۰۰ هزار دانشجو و ۲۰ هزار عضو هیات علمی فعال هستند و مجازی سازی می تواند ارتباط دانشگاه ها را با هم گسترش دهد.

معاون آموزشی وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: نگاه سیستماتیک به اسناد بالادستی کشور نشان می دهد که برای دانشگاه ها یک نقشه راه مشخص وجود دارد و می تواند با آینده نگاری پاسخگوی نیاز جامعه باشد.

وی اضافه کرد: مجازی سازی پزشک خانواده یک نیاز ملی برای تربیت پزشکان عمومی است و با توجه به اینکه در بسیاری از نقاط دنیا مسیر تربیت پزشک خانواده یک مسیر طولانی بوده ما سعی داریم با مجازی سازی این مسیر را کوتاه تر کنیم.

معاون آموزشی وزیر بهداشت تاکید کرد: ۱۵ هزار پزشک در حوزه بهداشتی فعال هستند که اکنون ۱۵۰۰ پزشک در دوره پودمانی پزشک خانواده ثبت نام کرده و آموزش می بینند. نکته مهم آموزش پودمانی حضور افراد در محل کار خودشان است و نیازی به جدا شدن محل کار نیست.

وی با اشاره به اجرای آمایش سرزمین در دانشگاه های علوم پزشکی گفت: سایر دستگاه های کشوری نیز می توانند از آمایش به نحو مطلوبی استفاده کنند.

لاریجانی گفت: از هر ۱۲ عضو هیات علمی علوم پزشکی یک نفر پروژه خارج از دانشگاه دارد و هزار شرکت دانش بنیان در دانشگاه های علوم پزشکی راه اندازی شده است.

وی با اشاره به امضای سند ملی نیروی انسانی مورد نیاز بخش سلامت با مناطق ۱۰ گانه آمایشی گفت: ما نگران این هستیم که افرادی خارج از حوزه آموزش پزشکی در برآوردهای نیروی انسانی دخالت کنند اما خوشبختانه با تدوین سند ملی نقشه راه دانشگاه ها مشخص شده است.

معاون آموزشی وزیر بهداشت با اشاره به تایید آموزش پزشکی عمومی در ایران از سوی فدراسیون بین المللی آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: بازنگری برنامه های آموزشی متناسب با مناطق آمایشی در حال انجام است و بیش از ۸۵ ماموریت ویژه نیز به دانشگاه ها واسپاری شده است.

وی گفت: ۷۳ درصد آزمون های گروه علوم پزشکی به طور مجازی برگزار می شوند و با توجه به راه اندازی مراکز سنجش در مناطق ده گانه آمایشی تمرکززدایی از تهران در آزمون های ملی در حال انجام است.

لاریجانی از ابلاغ فرآیند اعتباربخشی به دبیرخانه های تخصصی از جمله علوم پایه، دندانپزشکی و داروسازی خبر داد و گفت: وزیر بهداشت این فرآیند را ابلاغ کرده است و مسیر ارزیابی و اعتباربخشی رشته های تخصصی حوزه علوم پایه پزشکی، بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی مشخص شده است.

وی تاکید کرد: حدود ۷۰ درصد فرآیندهای آموزش علوم پزشکی در حال حاضر الکترونیک شده است و انتظار داریم که تا پایان سال این میزان افزایش یابد.

معاون آموزشی وزیر بهداشت با اشاره به تاریخچه آموزش پزشک خانواده یادآور شد: ما مسیر طولانی را طی کردیم و از سال ۸۷ ابتدا با ایجاد تخصص برای پزشک خانواده کار را اغاز کردیم اما در ادامه مسیر به آموزش مجازی پزشکان عمومی حاضر در شبکه بهداشتی رسیده ایم.

وی افزود: در حال حاضر ۷۲ دستیار تخصصی پزشک خانواده در 8 دانشگاه داریم که این افراد می توانند به عنوان لیدرشیپ آموزشی برای برنامه پودمانی پزشک خانواده فعالیت کنند.

لاریجانی در توضیح محتوای الکترونیک پودمانی پزشک خانواده یادآور شد: این دوره تمامی موضوعات مورد نیاز برای پزشک خانواده از جمله مبانی سلامت کودکان، نوجوانان، جوانان و میانسالان و همچنین بار بیماری ها، عوامل خطرساز و سلامت بارداری را شامل می شود و ۲۰۰ نفر از اعضای هیات علمی به عنوان معلم الکترونیک (E-teacher) در این دوره پودمانی با دانشگاه علوم پزشکی مجازی همکاری می کنند.