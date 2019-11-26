۴۰ سری جهیزیه بین زوج های محروم خراسان جنوبی توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنری ظهر سه شنبه در نشستی با خبرنگاران از برگزاری همایش «سبک زندگی» در آخرین روز از هفته بسیج خبر داد و افزود: این مراسم چهارشنبه، ششم آذرماه، در مجتمع غدیر بیرجند برگزار می شود.

وی ادامه داد: با توجه به جشن چهل سالگی بسیج، ۴۰ سری جهیزیه بین زوج های جوان کم برخوردار بسیجی که به دلیل مشکلات مالی مدت ها در دوران عقد بوده اند، توزیع می شود.

هنری با بیان اینکه در این راستا ۳۰ سری جهیزیه کامل بین ۳۰ زوج توزیع می شود، اظهار کرد: همچنین ۱۰ سری برای تکمیل جهیزیه افرادی که چند قلم کالا کم داشته اند، بین ۱۶ زوج توزیع می شود.

بنا به گفته رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی در مجموع ۴۶ زوج از این طرح بهره مند می شوند.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی هر سری جهیزیه قریب به ۱۰ میلیون تومان است، اظهار کرد: ۵۰ درصد از این هزینه توسط قرارگاه محرومیت زدایی و مابقی توسط سازمان بسیج سازندگی استان و مجمع خیرین جهادی و محرومیت زدایی تامین شده است.

هنری ادامه داد: در راستای ترویج سبک زندگی اسلامی و اصلاح الگوی تغذیه جشنواره غذای سالم با محوریت گوشت بوقلمون و بلدرچین برگزار می شود.

وی از حضور ۳۰ شرکت کننده در این جشنواره خبر داد و افزود: این جشنواره در دو سطح با ارائه قریب به ۷۰ نوع غذا برگزار می شود.