چین: ادعای جاسوسی توسط هوآوی دروغی سمی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی وزارت خارجه چین امروز سه شنبه اعلام کرد که پکن سخنان مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا درباره جاسوسی شرکت‌های «هوآوی» و «زِد تی ای» از کاربران خود را به عنوان «دروغی سمی» می داند.

سخنگوی وزارت خارجه چین در این خصوص گفت: آمریکا مدت‌ ها پیش از شرکت‌ های فناوری اطلاعاتی خود خواسته بود تا اطلاعات شخصی کاربرانشان را در اختیار آن‌ ها قرار دهند.

گفتنی است، وزیر خارجه آمریکا پیشتر ادعا کرده بود که هوآوی در برخی از کشورها مالکیت معنوی را سرقت کرده و به جاسوسی می پردازد!