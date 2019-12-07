به گزارش خبرگزاری مهر، مینو رفیعی، در هشتمین همایش کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها، افزود: اگر بتوانیم مشاوره ژنتیک صحیح انجام دهیم و نیز عوامل جهش زای ژنتیکی را بشناسیم، می‌توانیم از معلولیت‌ها پیشگیری کنیم.

وی با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد ازدواج‌های کشور، فامیلی است گفت: احتمال بیماری‌های ژنتیکی بویژه از نوع مغلوب در ایران بیشتر است به همین دلیل لازم است که حتما این آگاهی‌ها به مردم برسد به این خاطر که ازدواج‌های فامیلی در خانواده‌هایی که معلولیت در ان‌ها تکرار می‌شود ممکن است پرخطر باشد بنابراین حتما نیاز به مشاوره ژنتیک وجود دارد نه اینکه ازدواج انجام نشود، اما حتما باید مشاوره ژنتیک انجام شود

رفیعی افزود: حدود یک میلیون و پانصد هزار معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی داریم البته این تعداد، معلولان در کشور نیست بلکه تحت پوشش بهزیستی هستند.

وی درباره نوع معلولیت‌ها گفت: معلولیت‌های شایع ثبت شده، معلولیت‌های جسمی حرکتی هستند که عوامل اکتسابی همچون دارو، تصادف و سوانح و یا عوامل ژنتیک علت آن هستند.

رفیعی ادامه داد: عقب ماندگی‌های ذهنی، ناشنوایی و نابینایی چهار گروه اصلی ثبت شده در سازمان بهزیستی هستند.

هشتمین همایش کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت‌ها به مدت دو روز در مرکز همایش‌های بین المللی دانشگاه الزهرا برگزار می‌شود. تازه‌های علم ژنتیک و آخرین دستاوردهای ژنتیک، جهش‌های شایع ژنتیکی و عوامل جهش‌های ژنتیکی در دوران بارداری از جمله محورهای برگزاری این همایش هستند.