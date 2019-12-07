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۱۶ آذر ۱۳۹۸، ۹:۲۱

همگام با سراسر کشور انجام شد؛

احیای جنگل مهروئیه فاریاب در طرح بسیج همگانی نهالکاری

احیای جنگل مهروئیه فاریاب در طرح بسیج همگانی نهالکاری

کرمان - همگام با سراسر کشور طرح بسیج همگانی نهالکاری در مهروئیه شهرستان فاریاب اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان، طرح بسیج همگانی نهالکاری با شعار «نهالکاری همگانی، برای ایرانی سرسبز» راس ساعت ۹ در محل جنگل طبیعی مهروئیه اجرا شد.

این مراسم با حضور حجت السلام رفیعی نماینده ولی فقیه و امام جمعه، نیک نفس فرماندار شهرستان فاریاب، حمزه احمدی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان، معاونین، روسای ادارات، ارگانهای دولتی و غیردولتی، همیاران طبیعت، روستائیان و عشایر، ذینفعان و بهره برداران، انجمن ها و تشکلهای مردم نهاد و مردم محلی برگزار شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان ضمن تشکر از حضور با شکوه طبیعت دوستان در این رویداد بزرگ گفت: طرح بسیج همگانی نهالکاری امروز ۱۴ آذرماه در جنوب کرمان همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

حمزه احمدی تصریح کرد: طرح جنگلکاری با هدف راه حلی برای رسیدن به توسعه پایدار، کنترل روان آب ها و جلوگیری از سیلاب ها انجام می شود.

وی با بیان اینکه منابع طبیعی پایه حیات و توسعه پایدار است بیان کرد: امروز همزمان با سراسر کشور، در سطح ۴۳۰ هکتار عملیات غرس ۶۵ هزار اصله نهال از گونه های بومی جنگلی نظیر کُنار و کهور کاشت شده است.

حجت الاسلام رفیعی امام جمعه شهرستان فاریاب درختکاری را یک اقدام خداپسندیده دانست و گفت: درختکاری از نگاه دین اسلام یک اقدام خداپسندیده است و ضرورت دارد فرهنگ کاشت درخت و حفظ عرصه های طبیعی به عنوان اقدامی خداپسندیده در بین آحاد جامعه  و در این منطقه نهادینه شود.

فرماندار فاریاب نیز توسعه جنگل، تلطیف آب و هوا، مقابله با ریزگردها و افزایش سرانه فضای سبز در کشور و شهرستان فاریاب را از اهداف مثبت این طرح دانست و گفت: امروز در منطقه مهروئیه این شهرستان پنج هزار اصله نهال در سطح ۵۰ هکتار از اراضی ملی مهروئیه کاشت شد.

کد مطلب 4790482

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