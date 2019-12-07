واکنش مفتی صور و جبل عامل لبنان به تجاوزات صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شیخ حسن عبدالله مفتی صور و جبل عامل بر اهمیت کمک کشورها به لبنان برای خروج از بحرانی که در آن در حال حاضر به سر می برد، تاکید کرد.

وی از رهبران سیاسی لبنان هم خواست که در راستای خروج از بحران کنونی و تحقق خواسته های برحق درباره معیشیت، حرکت کنند.

مفتی صور و جبل عامل که در دیدار با فرماندهان یونیفیل سخن می گفت، یکی از ماموریت های یونیفیل را حفاظت از لبنان در برابر تجاوزات و نقض حاکمیت لبنان از سوی رژیم صهیونیستی دانست و افزود: بارزترین ماموریت یونیفیل حفظ لبنان از تجاوزات اسرائیل به لبنان است.

شیخ حسن عبدالله تاکید کرد: اگر ورود یونیفیل در برخی موارد در جریان حملات اسرائیل به لبنان نبود، اوضاع نزدیک بود به جنگ ختم شود.

وی افزود: اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل عمدی و ادامه دار است و هدفش بی ثباتی لبنان است.