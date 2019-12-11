واتس اپ روی میلیون ها موبایل از کار می افتد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، به زودی واتس اپ روی میلیون ها دستگاه از کار خواهد افتاد. این اپلیکیشن پیامرسان اعلام کرده از این پس از دستگاه هایی با نسخه های قدیمی سیستم عامل پشتیبانی نخواهد کرد.

این شرکت در صفحه پشتیبانی خود اعلام کرده پشتیبانی از نسخه های قدیمی سیستم های عامل موبایل از یکم فوریه ۲۰۲۰ اجرایی می شود.

طبق اطلاعات صفحه پشتیبانی این پیامرسان، پس از تاریخ مذکور، آیفون هایی با سیستم عامل iOS۸و قدیمی تر به واتس اپ دسترسی نخواهند نداشت. این بدان معناست که کاربران آیفون۶ و دستگاه های عرضه شده پس از آن همچنان قادر به استفاده از پیامرسان خواهند بود.

همچنین پشتیبانی اپلیکیشن مذکور از دستگاه هایی که از سیستم عامل اندروید قدیمی تر از ۲.۳.۳ استفاده می کنند( اندروید جینجربرد) نیز قطع می شود.

دستگاه هایی با این نسخه از اندروید نمی توانند یک حساب کاربری جدید در واتس اپ بسازند و حساب های کاربری که این نسخه یا نسخه های قدیمی تر اندروید ساخته شده اند نیز مسدود می شوند.

اندروید جینجر برد در سال ۲۰۱۰ میلادی عرضه شد و اکنون بسیاری از دستگاه های سامسونگ، هواوی، سونی و گوگل مبتنی بر آن هستند.

در کنار این موارد واتس اپ موبایل های ویندوز که از سیستم عامل ویندوز فون ۸.۱ یا قدیمی تر استفاده می کنند نیز پشتیبانی نخواهد کرد.