۶.۲ میلیون تن کالا توسط ناوگان حمل و نقل از گیلان جابجا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نازک کار عصر یکشنبه در نشست خبری با رسانه به مناسبت روز حمل و نقل و راهدار در سالن اجتماعات اداره کل راهداری گیلان، اظهار کرد: ۱۶۳ ذشرکت و موسسه حمل و نقل کالا، ۱۴۶ شرکت حمل و نقل مسافر، چهار شرکت حمل و نقل بین المللی کالا و یک شرکت حمل و نقل بین المللی کالا در گیلان فعالیت می کنند.

فعالیت ۱۱ هزار و ۹۶۶ راننده در بخش حمل و نقل عمومی گیلان

وی با بیان اینکه ۱۰ پایانه مسافر و سه پایانه بار، ۹ هزار و ۵۳ دستگاه ناوگان حمل و نقل در گیلان مشغول به فعالیت هستند، افزود: بیش از ۱۱ هزار و ۹۶۶ راننده در بخش حمل و نقل عمومی استان گیلان مشغول به کار هستند.

مدیرکل راهداری گیلان همچنین به میزان بار حمل شده توسط ناوگان حمل و نقل استان گیلان اشاره کرد و ادامه داد: حدود ۶ میلیون و ۲۴۳ هزار تن کالا توسط ۳۴۰ هزار دستگاه در هشت ماهه امسال از استان گیلان حمل شده است.

نازک کار با بیان اینکه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همه ساله مسئولیت ریاست کمیته حمل و نقل سوخت ستاد اربعین را عهده دار است، گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته ۲۳ هزار و ۳۰ زائر اربعین از گیلان با ۶۵۸ دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی برون شهری به مرز مهران اعزام شدند.

ترانزیت ۱۵۶ هزار و ۲۹۸ تن کالا از استان گیلان

وی با اشاره به اینکه طی هشت ماهه نخست امسال ۱۵۶ هزار و ۲۹۸ تن کالا از استان ترانزیت شده است، تصریح کرد: از این مقدار ۱۳۲ هزار و ۴۰۵ تن از مرز آستارا و ۲۳ هزار و ۸۹۳ تن از مرز انزلی بوده است.

مدیرکل راهداری گیلان در ادامه افزود: در راستای حمایت از رانندگان حمل و نقل عمومی از تیرماه سال گذشته تاکنون ۲۵ هزار و ۳۷۳ حلقه لاستیک بین رانندگان فعال در بخش جابجایی کالا و مسافر با هدف تامین بدون واسطه لاستیک مورد نیاز رانندگان و ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا و جلوگیری از ایجاد بازار کاذب و جابجایی به موقع بار توزیع شده است.

وی با بیان اینکه ۱۶ باب مجتمع خدماتتی و رفاهی در حال بهره برداری به منظور ارائه خدمات کاربران جاده ای در استان وجود دارد، گفت: ۹ مجتمع خدمات رفاهی نیز در حال احداث است.

آسفالت ۲۱۴ کیلومتر آسفالت در قالب طرح ابرار

نازک کار یادآورشد: اجرای طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راه ها این طرح در بخش فیزیکی ۳۹ مدرسه و در بخش آموزشی ۸۰ مدرسه حاشیه راه های استان را با صرف اعتبارات ملی در سال جاری تحت پوشش قرار می دهد.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح ملی ابرار در گیلان، هدف از این طرح در مرحله اول را تکمیل دو هزار کیلومتر راه روستایی و در مرحله بعدی را تکمیل پروژه های نیمه تمام روستاهای ۲۰ تا ۵۰ خانوار فاقد راه آسفالت عنوان و اظهار کرد: در حوزه عملیات راهداری نیز سه هزار و ۶۸۳ کیلومتر از باند جاده ای گیلان در فصل بهار و پاییز برف روبی و همچنین ۵۰ هزار متر مکعب از حاشیه جاده ها در هشت ماه اخیر ریزش برداری شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان با بیان اینکه بیش از ۲۱۴ کیلومتر از راهداری استان در قالب طرح ابرار آسفالت شده است، گفت: اجرای این طرح از ابتدای آغاز تاکنون ۳۵ درصد پیشرفت داشته است.