بودجه ۹ میلیون دلاری استرالیا برای مقابله با اخبار جعلی ۵G

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، دولت استرالیا اعلام کرده طی ۴ سال ۹ میلیون دلار( استرالیایی) برای مقابله با اخبار جعلی درباره اینترنت۵G و جلب اعتماد مردم به این فناوری صرف می کند.

به گفته پل فلچر دولت این کشور همچنین قصد دارد بودجه ای بیشتر به «سازمان حفاظت در برابر اشعه ها و آژانس ایمنی هسته ای»(ARPANSA) اختصاص دهد تا تحقیقاتی درباره انتشار انرژی الکترومغناطیسی اختصاص دهد.

طی ۲۰۱۹ میلادی سازمان (ARPANSA) مکررا اعلام کرد فناوری اینترنت ۵G ایمن است. این سازمان به تحقیقات و آزمایش های مختلفی در این زمینه اشاره کرده است. این درحالی است که برخی افراد ادعا می کنند قرار گرفتن در معرض امواج الکترومغناطیسی عوارضی مانند احساس سوختگی را در بدن آنها ایجاد کرده است.

کن کاریپیدیس محقق ارشد (ARPANSA) در اوایل ماه جاری به کمیته ای در پارلمان استرالیا گفت: ما روی چنین افرادی آزمایش هایی انجام دادیم و هیچ ارتباطی میان عوارض گفته شده و میدان الکترومغناطیس مشاهده نکردیم ما طیف وسیعی از آزمایش ها انجام دادیم.

همچنین این سازمان اعلام کرده استفاده از امواج فرکانس بالا در فناوری ۵G سبب نمی شود افراد در معرض خطر بیشتری قرار گیرند.

به گفته این سازمان هرچند فرکانس های امواج فناوری های ۴Gو ۵G تا حدودی در بدن انسان جذب می شود اما مقدار آن چنان اندک است که هیچ گونه سوختگی در بافت بدن ایجاد نمی کند. از سوی دیگر فرکانس امواج میلیمتری که در فناوری ۵G استفاده می شود به پوست انسان نفوذ نمی کند.