مجموعه پنج قسمتی «پدر طالقانی» در شبکه افق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مستند، سال گذشته نسخه بلند مستند «پدر طالقانی» در شبکه نمایش خانگی و دانشگاه های مختلف کشور اکران شد و قرار است از فردا دوشنبه ۲۵ آذر ماه در قالب یک مجموعه پنج قسمتی به صورت هفتگی روی آنتن شبکه افق سیما برود.

مستند «پدر طالقانی» با پژوهشی گسترده به مبارزات و زندگی آیت الله محمود طالقانی می پردازد و با چهره های نزدیک به این شخصیت تاثیرگذار انقلاب اسلامی از جمله فرزندان او به گفتگو پرداخته است و بعد از نمایش در جشنواره سینما حقیقت سال۹۷ و اکران های دانشگاهی با نظرات متفاوتی روبرو شد.



مینی سریال «پدر طالقانی» به تهیه کنندگی اباذر صالحیان و کارگردانی محمدعلی محمد دوست محصول مشترک شبکه افق سیما و سازمان هنری رسانه‌ای اوج است و در ۵ قسمت دوشنبه‌ها ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه افق سیما می‌رود.