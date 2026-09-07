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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۲

طاهری آکردی: مردم ایران برای یاری حق در این مقطع تاریخی مبعوث شده‌اند

طاهری آکردی: مردم ایران برای یاری حق در این مقطع تاریخی مبعوث شده‌اند

سنندج- رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور گفت: مردم ایران محصول سال‌ها تربیت دینی و انقلابی هستند و امروز با ایستادگی و ایثار، به ندای یاری امام حسین(ع) در عصر حاضر پاسخ می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین طاهری آکردی شامگاه دوشنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج در میدان آزادی این شهر، با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف اظهار کرد: این مردم را نمی‌توان صرفاً با معیارهای عادی و معمول ارزیابی کرد؛ چراکه آنچه امروز در رفتار و حضور آنان مشاهده می‌شود، ریشه در باورهای معنوی و اعتقادی دارد.

وی افزود: این مردم مورد عنایت خداوند و امام زمان(عج) قرار گرفته‌اند و تا رسیدن به پیروزی نهایی در میدان خواهند ماند.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با اشاره به نقش امام خمینی(ره) در تربیت نسل انقلاب بیان کرد: مردم امروز، محصول سال‌ها رهبری و هدایت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب هستند؛ نسلی که امام راحل آن را با مبانی دینی آشنا کرد و روحیه ایثار، فداکاری و شهادت‌طلبی را در جامعه گسترش داد.

طاهری آکردی ادامه داد: امام خمینی(ره) مردم را به گونه‌ای تربیت کرد که برای دفاع از آرمان‌های دینی و انقلاب، آمادگی فدا کردن جان و مال خود را داشته باشند و فرهنگ انفاق و ایثار در جامعه نهادینه شود.

وی با اشاره به مفاهیم قرآنی درباره یاری دین خدا گفت: خداوند در قرآن هشدار داده است که اگر انسان‌ها از انفاق جان و مال خودداری کنند، قومی دیگر جایگزین آنان خواهد شد که در راه خدا با جان و مال خود ایثار می‌کنند.

وی تأکید کرد: امروز مردم ایران همان مردمی هستند که با جان و مال خود در میدان حضور دارند و در راه آرمان‌های خود ایستادگی و فداکاری می‌کنند و این حضور را باید ثمره تربیت امامین انقلاب دانست.

مردم ایران به ندای امام حسین(ع) پاسخ می‌دهند

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با بیان اینکه حضور مردم در شرایط کنونی ریشه در فرهنگ عاشورا دارد، اظهار کرد: مردم امروز به ندای هل من ناصر امام حسین(ع) در عاشورا پاسخ می‌دهند و با حضور خود نشان می‌دهند که فرهنگ ایستادگی و وفاداری به جبهه حق همچنان زنده است.

طاهری آکردی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در برابر استکبار و ظلم زمان خود ایستاد، امروز نیز جبهه حق در برابر استکبار زمان ایستادگی می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه رهبر معظم انقلاب در هدایت جریان مقاومت افزود: اگر امام حسین(ع) در برابر استکبار زمان خود ایستاد و اجازه نداد مسیر حق تحریف شود، امروز نیز رهبر معظم انقلاب با تکیه بر ایمان و همراهی مردم در برابر استکبار ایستاده است و این مسیر تا تحقق وعده الهی ادامه خواهد داشت.

طاهری آکردی در پایان با تأکید بر نقش مردم در تحقق وعده‌های الهی گفت: این ملت با ایمان، ایثار و حضور خود نشان داده است که از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نمی‌کند و بر اساس وعده قرآن، حزب‌الله در نهایت پیروز خواهد شد.

کد مطلب 6940621

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