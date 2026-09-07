به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین طاهری آکردی شامگاه دوشنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج در میدان آزادی این شهر، با اشاره به حضور مردم در صحنههای مختلف اظهار کرد: این مردم را نمیتوان صرفاً با معیارهای عادی و معمول ارزیابی کرد؛ چراکه آنچه امروز در رفتار و حضور آنان مشاهده میشود، ریشه در باورهای معنوی و اعتقادی دارد.
وی افزود: این مردم مورد عنایت خداوند و امام زمان(عج) قرار گرفتهاند و تا رسیدن به پیروزی نهایی در میدان خواهند ماند.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با اشاره به نقش امام خمینی(ره) در تربیت نسل انقلاب بیان کرد: مردم امروز، محصول سالها رهبری و هدایت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب هستند؛ نسلی که امام راحل آن را با مبانی دینی آشنا کرد و روحیه ایثار، فداکاری و شهادتطلبی را در جامعه گسترش داد.
طاهری آکردی ادامه داد: امام خمینی(ره) مردم را به گونهای تربیت کرد که برای دفاع از آرمانهای دینی و انقلاب، آمادگی فدا کردن جان و مال خود را داشته باشند و فرهنگ انفاق و ایثار در جامعه نهادینه شود.
وی با اشاره به مفاهیم قرآنی درباره یاری دین خدا گفت: خداوند در قرآن هشدار داده است که اگر انسانها از انفاق جان و مال خودداری کنند، قومی دیگر جایگزین آنان خواهد شد که در راه خدا با جان و مال خود ایثار میکنند.
وی تأکید کرد: امروز مردم ایران همان مردمی هستند که با جان و مال خود در میدان حضور دارند و در راه آرمانهای خود ایستادگی و فداکاری میکنند و این حضور را باید ثمره تربیت امامین انقلاب دانست.
مردم ایران به ندای امام حسین(ع) پاسخ میدهند
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با بیان اینکه حضور مردم در شرایط کنونی ریشه در فرهنگ عاشورا دارد، اظهار کرد: مردم امروز به ندای هل من ناصر امام حسین(ع) در عاشورا پاسخ میدهند و با حضور خود نشان میدهند که فرهنگ ایستادگی و وفاداری به جبهه حق همچنان زنده است.
طاهری آکردی خاطرنشان کرد: همانگونه که حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در برابر استکبار و ظلم زمان خود ایستاد، امروز نیز جبهه حق در برابر استکبار زمان ایستادگی میکند.
وی با اشاره به جایگاه رهبر معظم انقلاب در هدایت جریان مقاومت افزود: اگر امام حسین(ع) در برابر استکبار زمان خود ایستاد و اجازه نداد مسیر حق تحریف شود، امروز نیز رهبر معظم انقلاب با تکیه بر ایمان و همراهی مردم در برابر استکبار ایستاده است و این مسیر تا تحقق وعده الهی ادامه خواهد داشت.
طاهری آکردی در پایان با تأکید بر نقش مردم در تحقق وعدههای الهی گفت: این ملت با ایمان، ایثار و حضور خود نشان داده است که از آرمانهای خود عقبنشینی نمیکند و بر اساس وعده قرآن، حزبالله در نهایت پیروز خواهد شد.
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