بررسی ۱۵۰ پرونده میراث فرهنگی کرمان در شورای ملی ثبت آثار

به گزارش خبرگزاری مهر، سید موید محسن‌نژاد، با اشاره به تشکیل شورای ملی ثبت میراث‌فرهنگی و تعیین حریم وزارت میراث‌فرهنگی در کرمان‌، اظهار کرد: حضور شورای ملی ثبت میراث‌فرهنگی و تعیین حریم در استان کرمان، فرصت ارزشمندی برای بررسی تخصصی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان و تسریع در فرآیند ثبت و حفاظت از این میراث ارزشمند است.

وی افزود: این شورا به ریاست علیرضا ایزدی، مدیرکل ثبت و حریم آثار، حفظ و احیا میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با حضور کارشناسان و متخصصان حوزه ثبت و حریم آثار در کرمان تشکیل شد و طی آن بیش از ۱۵۰ پرونده از پرونده‌های پیشنهادی استان مطرح و بررسی شد.

او در ادامه بیان کرد: این پرونده‌ها در سه حوزه مهم شامل آثار غیرمنقول، میراث ناملموس و تعیین عرصه و حریم آثار تاریخی مطرح و از جنبه‌های مختلف کارشناسی، مستندسازی، ارزش‌های تاریخی و فرهنگی و الزامات حفاظتی مورد بررسی قرار گرفت.

محسن‌نژاد، با اشاره به گستردگی و تنوع میراث‌فرهنگی استان کرمان تصریح کرد: کرمان از استان‌های شاخص کشور در برخورداری از آثار و عناصر ارزشمند تاریخی، فرهنگی و طبیعی است و حفاظت از این سرمایه‌ها نیازمند شناسایی، مستندسازی، ثبت ملی و تعیین دقیق عرصه و حریم آثار است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان خاطرنشان کرد: ثبت آثار در فهرست ملی، علاوه بر تثبیت جایگاه قانونی و هویتی آنها، زمینه را برای حفاظت اصولی، برنامه‌ریزی‌های تخصصی، سامان‌دهی و معرفی بهتر این ظرفیت‌ها فراهم می‌کند و در حوزه میراث ناملموس نیز موجب شناسایی و صیانت از سنت‌ها، آیین‌ها، مهارت‌ها و دانش‌های بومی و فرهنگی می‌شود.

او تاکید کرد: تعیین عرصه و حریم آثار تاریخی نیز یکی از مهم‌ترین ابزارهای حفاظت از بافت و ساختار تاریخی آثار است و با مشخص شدن ضوابط و محدوده‌های حفاظتی، امکان مدیریت صحیح مداخلات، جلوگیری از آسیب‌های احتمالی و برنامه‌ریزی برای توسعه متناسب با ارزش‌های تاریخی فراهم خواهد شد.

محسن‌نژاد، در پایان از همکاری شورای ملی ثبت میراث‌فرهنگی و تعیین حریم و کارشناسان وزارت میراث‌فرهنگی با استان کرمان قدردانی کرد و گفت: بررسی این تعداد پرونده در استان، گامی مهم در مسیر تکمیل پرونده‌های ثبتی و تقویت فرآیند حفاظت از میراث‌فرهنگی کرمان به شمار می‌رود و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان با جدیت، روند شناسایی، مستندسازی، ثبت و تعیین عرصه و حریم آثار ارزشمند استان را دنبال خواهد کرد.